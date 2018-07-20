Матчи Единой лиги ВТБ будут показываться на платных каналах в Северной Америке

«Матчи Единой лиги ВТБ будут показываться в Северной Америке, на платных каналах, — сказал Иванов. — При этом наши матчи смотрят и в европейских странах, чьих клубов нет среди участников: в Греции, в Сербии, например».

В пятницу было объявлено, что польский клуб «Зелена-Гура» вошел в состав участников Единой лиги ВТБ. «Зелена- Гура» — многократный чемпион Польши, клуб играл в Евролиге, никаких вопросов по бюджету, транспорту, арене не возникло. Совет лиги проголосовал единогласно за включение в состав участников, — сказал Иванов.

«Спартак-Приморье» подал одновременно заявки на участие в наш чемпионат, и в Суперлигу, — продолжил Иванов. — У клуба есть обещания по бюджету, есть желание играть на «Фетисов-Арене». Стратегически правильное решение, но надо понимать, что там никогда баскетбольные матчи не проводились и нет необходимого оборудования. Но главная проблема «Спартака» — нет письменных гарантий бюджета, поэтому заявку отклонили, «Спартаку» рекомендован испытательный срок: год поиграть на новой арене в Суперлиге, а потом вернуться к вопросу о включении в Единую лигу.