Текущие события
Футбол. Еврокубки
19.07
Дандолк2
Левадия1
Футбол. Еврокубки
19.07
Тре Фиори0
Рудар В3
Футбол. Еврокубки
19.07
Рунавик4
Хайберниан6
Футбол. Еврокубки
19.07
Уйпешт4
Нефтчи0
Футбол. Еврокубки
19.07
Домжале1
Широки Бриег1
Футбол. Еврокубки
19.07
Хабнарфьердюр0
Лахти0
Все события
Фоторепортажи
12По стопам осьминога Пауля: оракулы ЧМ-2018
18Гости финала ЧМ-2018: президенты, бойцы UFC, хоккеисты и звезды шоу-бизнеса
14:26 (мск), источник: ТАСС

Матчи Единой лиги ВТБ будут показываться на платных каналах в Северной Америке

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Матчи баскетбольной лиги ВТБ будут показываться на телеканалах в Северной Америке. Об этом журналистам заявил почетный президент турнира Сергей Иванов.

«Матчи Единой лиги ВТБ будут показываться в Северной Америке, на платных каналах, — сказал Иванов. — При этом наши матчи смотрят и в европейских странах, чьих клубов нет среди участников: в Греции, в Сербии, например».

В пятницу было объявлено, что польский клуб «Зелена-Гура» вошел в состав участников Единой лиги ВТБ. «Зелена- Гура» — многократный чемпион Польши, клуб играл в Евролиге, никаких вопросов по бюджету, транспорту, арене не возникло. Совет лиги проголосовал единогласно за включение в состав участников, — сказал Иванов.

«Спартак-Приморье» подал одновременно заявки на участие в наш чемпионат, и в Суперлигу, — продолжил Иванов. — У клуба есть обещания по бюджету, есть желание играть на «Фетисов-Арене». Стратегически правильное решение, но надо понимать, что там никогда баскетбольные матчи не проводились и нет необходимого оборудования. Но главная проблема «Спартака» — нет письменных гарантий бюджета, поэтому заявку отклонили, «Спартаку» рекомендован испытательный срок: год поиграть на новой арене в Суперлиге, а потом вернуться к вопросу о включении в Единую лигу.

Единая лига ВТБ — баскетбольный турнир, основанный в 2008 году и объединяющий клубы из России и Европы.

 Звезду фигурного катания убили на улице Алма-Аты
Татьяна Тарасова: Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов
Самые яркие цитаты ЧМ-2018. Черчесов, Дзюба и остальные
Ташаев: Благодарен «Динамо», но в «Спартаке» я вырасту как игрок
Главный волшебник российского хоккея. 40 лет Павлу Дацюку
Черчесов: Сборная России достойна хорошей оценки за игру на ЧМ
Польский ЦСКА и плей-офф. Какой будет Единая лига в новом сезоне
СМИ: уволенный из «Челси» тренер Конте подаст в суд на клуб
IAAF подозревает двух россиян в нарушении антидопинговых правил
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка