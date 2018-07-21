СМИ: Швед решил остаться в «Химках»

Швед выступал в НБА с 2012 по 2015 год, однако не смог закрепиться в основном составе «Нью-Йорк Никс» и вернулся в Россию, подписав контракт с «Химками». Контракт Шведа с подмосковным клубом действует до 2020 года, но в нем прописана опция возможного отъезда игрока в США.