Американский разыгрывающий Даррин Говен пополнил ряды «Цмокi-Мiнск»

Свою игровую карьеру Даррин Говен начал в команде университета Сент-Джозеф, в которой провел 4 сезона, в 2010 году перешел в американский клуб «Рино Бигхорнс». Затем перебрался в Европу и выступал в клубах Исландии, Греции и Венгрии. В прошлом сезоне 30-летний американский баскетболист играл за «Фалко Вулкано», в котором был настоящим лидером — в его активе по 19,8 очка в среднем за матч. Недавно Даррин Говен получил венгерское гражданство и выступает в национальной сборной.