Американский разыгрывающий Даррин Говен пополнил ряды «Цмокi-Мiнск»
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский разыгрывающий Даррин Говен пополнил состав баскетбольного клуба «Цмокi-Мiнск», сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский разыгрывающий Даррин Говен пополнил состав баскетбольного клуба «Цмокi-Мiнск», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свою игровую карьеру Даррин Говен начал в команде университета
Спортивный директор «драконов» Егор Мещеряков надеется, что американский новобранец минчан будет не только успешно дирижировать игрой, но и остро атаковать, принося команде очки.