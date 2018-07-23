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15:28 (мск), источник: БЕЛТА

Американский разыгрывающий Даррин Говен пополнил ряды «Цмокi-Мiнск»

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский разыгрывающий Даррин Говен пополнил состав баскетбольного клуба «Цмокi-Мiнск», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Свою игровую карьеру Даррин Говен начал в команде университета Сент-Джозеф, в которой провел 4 сезона, в 2010 году перешел в американский клуб «Рино Бигхорнс». Затем перебрался в Европу и выступал в клубах Исландии, Греции и Венгрии. В прошлом сезоне 30-летний американский баскетболист играл за «Фалко Вулкано», в котором был настоящим лидером — в его активе по 19,8 очка в среднем за матч. Недавно Даррин Говен получил венгерское гражданство и выступает в национальной сборной.

Спортивный директор «драконов» Егор Мещеряков надеется, что американский новобранец минчан будет не только успешно дирижировать игрой, но и остро атаковать, принося команде очки.

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