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19:15 (мск), источник: Советский спорт

Без «Спартака», зато с «Зеленой Гурой». Что изменилось в Единой лиге ВТБ?

В конце прошлой недели прошел Совет Единой лиги ВТБ, на котором приняли ряд важных изменений в турнире. «Советский спорт» выделил в их числе три ключевых решения. И разобрал их плюсы и минусы.

РЕШЕНИЕ № 1. ВКЛЮЧЕНИЕ «ЗЕЛЕНЫ ГУРЫ»

Лига ВТБ все-таки расширилась. Теперь в турнире будет представлено сразу 14 команд из 6 стран (России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Эстонии и Польши). Пополнение — за счет «Зелены Гуры» из одноименного польского города. И плюсы здесь очевидны. Во-первых, 13 клубов для крупного турнира — все-таки, маловато. А во-вторых — «Зелена Гура» явно усилит конкуренцию. Пусть не в борьбе за титул, но за место в плей-офф — однозначно.

У польской команды — крепкий состав и серьезный послужной список. С 2013 года она четырежды выиграла национальный чемпионат (в 2014-м осталась с серебром, в этом сезоне — заняла четвертое место). Кроме того, на счету «Гуры» — четыре финала подряд в Кубке Польши (и два титула), а также три сезона в Евролиге (2014−2016). Здесь есть традиции, есть своя фанбаза, есть неплохие игроки в ротации, а главное — есть амбиции. «Зелена Гура» ставит серьезные задачи и вполне способна их решать. Для Лиги ВТБ это — хорошее приобретение. Что, в общем, подтверждает простой факт — за включение данного клуба единогласно голосовали все в Совете (а туда входят представители всех нынешних команд-участниц).

Минусы? Серьезно — их нет. Одни плюсы.

РЕШЕНИЕ № 2. НЕВКЛЮЧЕНИЕ «СПАРТАКА-ПРИМОРЬЯ»

Клуб из Владивостока в этом году стал чемпионом Суперлиги. Вступление в Лигу ВТБ было логичным шагом. Пора идти в элиту!

Увы — не сложилось.

Обидно.

Как рассказал Сергей Иванов, за вступление «Спартака-Приморье» проголосовало лишь два клуба. ЦСКА и «Зенит». Все остальные были против. Мотивация? У Лиги ВТБ она есть.

— «Спартак» подал заявку сразу в два турнира: в Лигу ВТБ и в Суперлигу. Клуб обещал дать гарантии бюджета, было обещание играть на «Фетисов-Арене», где сейчас выступает хоккейный клуб «Адмирал». Сразу скажу, что арена была выбрана стратегически правильно. Но проблема в том, что раньше здесь не проводились баскетбольные матчи, и никакого баскетбольного оборудования там нет. И нет самого главного — письменных гарантий бюджета клуба. Поэтому большинством голосов заявка «Спартака-Приморья» была отвергнута. Владивостоку был рекомендован испытательный срок: год поиграть на новой арене в Суперлиге, и если все будет нормально, то через год мы вернемся к рассмотрению заявки, — пояснил Иванов.

В целом, все выглядит логично. Хотя и сложно не признать тот факт, как не хотели многие команды летать по ходу сезона в Приморье. Кому-то это просто тяжело — учитывая, что надо выступать в еврокубках. Кому-то — элементарно дорого (не у всех же бюджеты уровня ЦСКА и «Химок»).

В итоге регион, где любят баскетбол, где есть свой клуб с солидной историей, где есть отличная арена и хороший состав с игроками, имеющими опыт выступлений в Лиге ВТБ, опять останется без Лиги. По крайней мере — на год.

РЕШЕНИЕ № 3. ОТКАЗ ОТ «ФИНАЛА ЧЕТЫРЕХ»

Эксперимент с «Финалом четырех» фактически признали неудачным. И с нового сезона в Единой лиге все вернется к полноценному плей-офф. В четвертьфиналах, полуфиналах и финале будут играться серии до 3-х побед. По схеме 2−2−1 (два первых и, при необходимости, пятый матч проводятся на площадке команды, которая заняла более высокое место в регулярном чемпионате). Все практически так, как было раньше (вплоть до этого сезона). С одной оговоркой — сетка плей-офф будет «плавающей». То есть команда с высшим номером посева на каждой следующей стадии играет против команды с самым низким. Так принято, например, в НБА. Чтобы ни у кого не возникло соблазна «слить» концовку сезона, в попытке получить путь к финалу полегче (читай — избежать встречи с ЦСКА).

Минусы? Один очевиден — такой формат бьет по интриге турнира. Да, ЦСКА и так всех разнес в «Финале четырех», но все же по теории вероятности одолеть армейцев в одном матче куда больше шансов, чем в серии. В серии с красно-синими не справится никто в Европе. Что о Лиге ВТБ говорить… По сути, мы вернулись к ситуации, когда чемпион вновь известен заранее.

Но плюсов, все же, больше. Часть из них указал Иванов:

— Все расходы на проведение «Финала четырех» на нейтральной арене возлагались не на клубы, а на Лигу. И это оказалось очень дорогим удовольствием. В наших российских реалиях на «Финале четырех» не заработаешь. Мы оказались в минусе, но дело даже не в этом: мы потратили большие деньги, которые могли направить клубам в виде премиальных.

Надо признать, позиция — разумная. Ведь лучше помочь клубам, чем уйти в минус в попытке как-то обострить интригу. Не вина Лиги ВТБ, что другие команды не могут подняться до уровня ЦСКА. А деньги можно тратить разумнее.

К тому же, число матчей в плей-офф увеличится. А значит — у зрителей будет больше возможностей увидеть интересные встречи. У клубов — заработать на билетах. У Лиги — пополнить бюджет за счет телетрансляций и спонсоров. И если на одной чаше весов — все эти плюсы, а на другой — гипотетическое, чисто эфемерное увеличение интриги в битве за титул, то выбор, в общем, очевиден.

В Единой лиге ВТБ его и сделали. Важный нюанс — за возвращение к полноценному плей-офф опять же голосовали почти все. Исключение составил «Нижний Новгород».

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