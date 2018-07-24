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15:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Спиридонов и Ольга Антонова покинули «Зенит»

Спортивный директор баскетбольного клуба «Зенит» Андрей Спиридонов и советник президента по баскетболу Ольга Антонова покинули санкт-петербургскую команду, сообщает официальный сайт клуба.

У функционеров истекли сроки личных контрактов и клуб не стал их продлевать.
Оба руководителя работали над созданием баскетбольного клуба «Зенит» в Санкт-Петербурге с 2014 года.

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Клуб поблагодарил функционеров за вклад и самоотдачу в становлении баскетбольного «Зенита» и достигнутые клубом результаты и желает успехов в дальнейшей деятельности и интересных проектов в будущем.

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