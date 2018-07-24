Андрей Спиридонов и Ольга Антонова покинули «Зенит»
Спортивный директор баскетбольного клуба «Зенит» Андрей Спиридонов и советник президента по баскетболу Ольга Антонова покинули
Спортивный директор баскетбольного клуба «Зенит» Андрей Спиридонов и советник президента по баскетболу Ольга Антонова покинули
У функционеров истекли сроки личных контрактов и клуб не стал их продлевать.
Оба руководителя работали над созданием баскетбольного клуба «Зенит» в
Клуб поблагодарил функционеров за вклад и самоотдачу в становлении баскетбольного «Зенита» и достигнутые клубом результаты и желает успехов в дальнейшей деятельности и интересных проектов в будущем.