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09:32 (мск), источник: ТАСС

БК ЦСКА объявил о переходе защитника Ухова из «Пармы»

ТАСС, 25 июля. Российский баскетболист Иван Ухов перешел из пермской «Пармы» в московский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт с 22-летним защитником рассчитан на три года.

«Иван — продукт баскетбольной пирамиды Пермского края, которая развивается и начинает приносить плоды. Он — яркий представитель нового поколения российских баскетболистов, и я верю, что прогресс, который наблюдался в его игре из года в год, будет продолжаться», — прокомментировал трансфер президент ЦСКА Андрей Ватутин, которого цитирует пресс- служба.

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Ухов всю предыдущую карьеру провел в «Парме». В сезоне-2016/17 был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. Баскетболист принимал участие в Матче звезд лиги, а в феврале дебютировал в сборной России в игре с французами.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Ухов набирал в среднем 9,3 очка, делал 2,5 подбора, 2,7 передачи за игру.

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