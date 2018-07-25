БК ЦСКА объявил о переходе защитника Ухова из «Пармы»

Контракт с 22-летним защитником рассчитан на три года.

«Иван — продукт баскетбольной пирамиды Пермского края, которая развивается и начинает приносить плоды. Он — яркий представитель нового поколения российских баскетболистов, и я верю, что прогресс, который наблюдался в его игре из года в год, будет продолжаться», — прокомментировал трансфер президент ЦСКА Андрей Ватутин, которого цитирует пресс- служба.

Ухов всю предыдущую карьеру провел в «Парме». В сезоне-2016/17 был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. Баскетболист принимал участие в Матче звезд лиги, а в феврале дебютировал в сборной России в игре с французами.