Лучший снайпер в истории баскетбольной Единой лиги ВТБ Фридзон покинул ЦСКА
ТАСС, 25 июля. Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон покинул ЦСКА. Об этом сообщает
ТАСС, 25 июля. Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон покинул ЦСКА. Об этом сообщает
Фридзон провел в столичной команде пять сезонов, перейдя из подмосковных «Химок». В составе армейского клуба он стал пятикратным победителем Единой лиги ВТБ и чемпионом Евролиги в сезоне-2015/16.
В настоящий момент Фридзон является лидером Единой лиги ВТБ по набранным очкам за историю турнира — на его счету 2171 очко.