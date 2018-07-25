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14:09 (мск), источник: ТАСС

Лучший снайпер в истории баскетбольной Единой лиги ВТБ Фридзон покинул ЦСКА

ТАСС, 25 июля. Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон покинул ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Фридзон провел в столичной команде пять сезонов, перейдя из подмосковных «Химок». В составе армейского клуба он стал пятикратным победителем Единой лиги ВТБ и чемпионом Евролиги в сезоне-2015/16.

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В настоящий момент Фридзон является лидером Единой лиги ВТБ по набранным очкам за историю турнира — на его счету 2171 очко.

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