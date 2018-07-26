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17:32 (мск), источник: TeamRussia.pro

Фридзон: Эти 5 лет в команде были одними из лучших…

Призёр ОИ-2012 баскетболист Виталий Фридзон перешёл из ЦСКА в «Локомотив-Кубань».

Источник: AP 2018

На своей странице в инстаграме Виталий поблагодарил клуб: «Вот и наступил тот момент в моей жизни, когда я с большим и тёплым чувством в душе хочу сказать слова благодарности!!! Я благодарю президента клуба ЦСКА Андрея Ватутина за всё, особенно за веру в команду и в каждого из нас! Большое спасибо всему тренерскому составу.

Огромное спасибо всему мед.персоналу — без вас нам всем было бы больно и плохо! Спасибо всем и каждому, кто работает в клубе ЦСКА, кто вносит лепты в наши победы и поражения, кто помогает и подбадривает нас!"

Слова благодарности написал спортсмен и команде, в которой играл с 2013 года: «Я хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО всей моей команде! Каждый из вас — личность, но вместе мы были одним целым. Мы всегда шли напролом, где-то спотыкались, но вставали и продолжали идти, бороться и добиваться!!! Эти 5 ЛЕТ в команде были одними из лучших — они были разными: трудными, добрыми, иногда лёгкими, весёлыми, с победами и поражениями, но они были крутыми пятью годами моей жизни!!!

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Не забыл Фридзон и о болельщиках: «Особенную благодарность хочу выразить своим болельщикам, которые всегда и несмотря ни на что были рядом и верили в меня! Вашу поддержку я чувствовал всегда и везде, ваша энергия предавала мне силы и уверенности! Я знаю, что вы всегда рядом и верите в меня! Спасибо Всем!».

 «Эти 5 ЛЕТ в команде были одними из лучших…»
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