Фридзон: Эти 5 лет в команде были одними из лучших…
Призёр ОИ-2012 баскетболист Виталий Фридзон перешёл из ЦСКА в «Локомотив-Кубань».
Призёр ОИ-2012 баскетболист Виталий Фридзон перешёл из ЦСКА в «Локомотив-Кубань».
На своей странице в инстаграме Виталий поблагодарил клуб: «Вот и наступил тот момент в моей жизни, когда я с большим и тёплым чувством в душе хочу сказать слова благодарности!!! Я благодарю президента клуба ЦСКА Андрея Ватутина за всё, особенно за веру в команду и в каждого из нас! Большое спасибо всему тренерскому составу.
Огромное спасибо всему мед.персоналу — без вас нам всем было бы больно и плохо! Спасибо всем и каждому, кто работает в клубе ЦСКА, кто вносит лепты в наши победы и поражения, кто помогает и подбадривает нас!"
Слова благодарности написал спортсмен и команде, в которой играл с 2013 года: «Я хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО всей моей команде! Каждый из вас — личность, но вместе мы были одним целым. Мы всегда шли напролом,
Не забыл Фридзон и о болельщиках: «Особенную благодарность хочу выразить своим болельщикам, которые всегда и несмотря ни на что были рядом и верили в меня! Вашу поддержку я чувствовал всегда и везде, ваша энергия предавала мне силы и уверенности! Я знаю, что вы всегда рядом и верите в меня! Спасибо Всем!».