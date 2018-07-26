Фридзон: Эти 5 лет в команде были одними из лучших…

Источник: AP 2018

На своей странице в инстаграме Виталий поблагодарил клуб: «Вот и наступил тот момент в моей жизни, когда я с большим и тёплым чувством в душе хочу сказать слова благодарности!!! Я благодарю президента клуба ЦСКА Андрея Ватутина за всё, особенно за веру в команду и в каждого из нас! Большое спасибо всему тренерскому составу.

Огромное спасибо всему мед.персоналу — без вас нам всем было бы больно и плохо! Спасибо всем и каждому, кто работает в клубе ЦСКА, кто вносит лепты в наши победы и поражения, кто помогает и подбадривает нас!"

Слова благодарности написал спортсмен и команде, в которой играл с 2013 года: «Я хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО всей моей команде! Каждый из вас — личность, но вместе мы были одним целым. Мы всегда шли напролом, где-то спотыкались, но вставали и продолжали идти, бороться и добиваться!!! Эти 5 ЛЕТ в команде были одними из лучших — они были разными: трудными, добрыми, иногда лёгкими, весёлыми, с победами и поражениями, но они были крутыми пятью годами моей жизни!!!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Blp1kaSBAGy/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Blp1kaSBAGy/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Vitaliy Fridzon (@frizi7)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-25T11:54:47+00:00">25 Июл 2018 в 4:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.