Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 5 октября
Новый сезон главного российского баскетбольного первенства стартует 5 октября, сообщает в своём «твиттере» журналист Дмитрий Колинов.
Новый сезон главного российского баскетбольного первенства стартует 5 октября, сообщает в своём «твиттере» журналист Дмитрий Колинов.
Первой игрой сезона-2018/19 станет встреча краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» и
Полный календарь нового сезона Единой лиги ВТБ будет опубликован в ближайшее время. После этого станет известен окончательный официальный список как команд, принимающих участие в первенстве, так и график игр, который пройдёт в сезоне-2018/19.