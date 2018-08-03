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10:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 5 октября

Новый сезон главного российского баскетбольного первенства стартует 5 октября, сообщает в своём «твиттере» журналист Дмитрий Колинов.

Источник: РИА "Новости"

Первой игрой сезона-2018/19 станет встреча краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» и санкт-петербурского «Зенита».

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Полный календарь нового сезона Единой лиги ВТБ будет опубликован в ближайшее время. После этого станет известен окончательный официальный список как команд, принимающих участие в первенстве, так и график игр, который пройдёт в сезоне-2018/19.

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