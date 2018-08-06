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22:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Алексей Швед — самый высокооплачиваемый игрок Евролиги

Атакующий защитник «Химок» Алексей Швед был назван самым высокооплачиваемым игроком Евролиги по версии Eurohoops.

Источник: РИА "Новости"

Россиянин, зарплата которого составляет 4 миллиона долларов, практически на более чем на миллион опередил занявшего второе место защитника ЦСКА Нандо де Коло (2,78 миллионов долларов).

Также в «Топ-10» наиболее высокооплачиваемых игроков турнира вошел еще один представитель Единой лиги ВТБ — Серхио Родригес (ЦСКА, Россия).

1. Алексей Швед («Химки», Россия) — 4 млн долларов.

2. Нандо Де Коло (ЦСКА, Россия) — 2,78 млн долларов.

3. Ник Калатес («Панатинаикос», Греция) — 2,55 млн долларов.

4. Серхио Родригес (ЦСКА, Россия) — 2,55 млн долларов.

5. Ян Веселы («Фенербахче», Турция) — 2,43 млн долларов.

6. Серхио Юль («Реал», Испания) — 2,2 млн долларов.

7. Крис Синглтон («Панатинаикос», Греция) — 1,9 млн долларов.

8. Майк Джеймс («Милан», Италия) — 1,8 млн долларов.

9. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес», Турция) — 1,7 млн долларов.

10. Жоффре Ловернь («Фенербахче», Турция) — 1,7 млн долларов.

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