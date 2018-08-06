Алексей Швед — самый высокооплачиваемый игрок Евролиги
Атакующий защитник «Химок» Алексей Швед был назван самым высокооплачиваемым игроком Евролиги по версии Eurohoops.
Атакующий защитник «Химок» Алексей Швед был назван самым высокооплачиваемым игроком Евролиги по версии Eurohoops.
Россиянин, зарплата которого составляет 4 миллиона долларов, практически на более чем на миллион опередил занявшего второе место защитника ЦСКА Нандо де Коло (2,78 миллионов долларов).
Также в «Топ-10» наиболее высокооплачиваемых игроков турнира вошел еще один представитель Единой лиги ВТБ — Серхио Родригес (ЦСКА, Россия).
1. Алексей Швед («Химки», Россия) — 4 млн долларов.
2. Нандо Де Коло (ЦСКА, Россия) — 2,78 млн долларов.
3. Ник Калатес («Панатинаикос», Греция) — 2,55 млн долларов.
4. Серхио Родригес (ЦСКА, Россия) — 2,55 млн долларов.
5. Ян Веселы («Фенербахче», Турция) — 2,43 млн долларов.
6. Серхио Юль («Реал», Испания) — 2,2 млн долларов.
7. Крис Синглтон («Панатинаикос», Греция) — 1,9 млн долларов.
8. Майк Джеймс («Милан», Италия) — 1,8 млн долларов.
9. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес», Турция) — 1,7 млн долларов.
10. Жоффре Ловернь («Фенербахче», Турция) — 1,7 млн долларов.