ЦСКА подписал контракт с Джоэлем Боломбойем
Украинский центровой Джоэль Боломбой перешел в состав ЦСКА, информирует официальный сайт клуба.
Украинский центровой Джоэль Боломбой перешел в состав ЦСКА, информирует официальный сайт клуба.
Соглашение с 24-летним баскетболистом рассчитано на три года.
Украинец в ближайшее время получит российское гражданство и затем дебютирует в европейском баскетболе. В 2016-м году Боломбой был выбран «Ютой Джаз» на драфте НБА под общим 56-м номером.
В течение двух последних сезонов он играл за «Юту» и «Милуоки», где суммарно провел 18 матчей НБА, в которых набирал в среднем по 1,7 очка и делал 1,5 подбора. Также центровой сыграл в двух встречах