ЦСКА подписал контракт с Джоэлем Боломбойем

Украинец в ближайшее время получит российское гражданство и затем дебютирует в европейском баскетболе. В 2016-м году Боломбой был выбран «Ютой Джаз» на драфте НБА под общим 56-м номером.

В течение двух последних сезонов он играл за «Юту» и «Милуоки», где суммарно провел 18 матчей НБА, в которых набирал в среднем по 1,7 очка и делал 1,5 подбора. Также центровой сыграл в двух встречах плей-офф НБА (2,0 очка, 1,0 подбора). Большую часть минувшего сезона Боломбой выступал в Д-Лиге за «Висконсин Херд».