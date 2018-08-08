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18:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА подписал контракт с Джоэлем Боломбойем

Украинский центровой Джоэль Боломбой перешел в состав ЦСКА, информирует официальный сайт клуба.

Соглашение с 24-летним баскетболистом рассчитано на три года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Украинец в ближайшее время получит российское гражданство и затем дебютирует в европейском баскетболе. В 2016-м году Боломбой был выбран «Ютой Джаз» на драфте НБА под общим 56-м номером.

В течение двух последних сезонов он играл за «Юту» и «Милуоки», где суммарно провел 18 матчей НБА, в которых набирал в среднем по 1,7 очка и делал 1,5 подбора. Также центровой сыграл в двух встречах плей-офф НБА (2,0 очка, 1,0 подбора). Большую часть минувшего сезона Боломбой выступал в Д-Лиге за «Висконсин Херд».

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