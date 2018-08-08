В сборной России появится натурализованный игрок. Он родился в Донецке, а вырос в Техасе
Это первый легионер за последние 10 лет.
Это первый легионер за последние 10 лет.
Сегодня московский ЦСКА объявил о подписании 24-летнего центрового Джоэля Боломбоя, который последние 2 сезона провел в НБА за «Юту Джаз» и «Милуоки Бакс».
Этот трансфер не был бы особенным, если бы не один небольшой нюанс: в настоящий момент новобранец «армейцев» находится в процессе получения российского гражданства. Таким образом, он станет четвертым натурализованным баскетболистом в истории мужской сборной России (после Джей Ар Холдена, Келли Маккарти и Трэвиса Хансена) и первым за последние 10 лет!
В начале 90-х судьба свела в Москве парня из ДР Конго Джозефа Боломбоя и русскую девушку по имени Татьяна. После знакомства они перебрались в Донецк, а 28 января 1994 года у них появился первенец, которого назвали Джоэлем.
В возрасте 3 лет Джоэль вместе с родителями обосновался в Техасе. Там он вырос и окончил школу, там же начал заниматься баскетболом, который в итоге стал его профессией.
В 2014 году перед чемпионатом Мира по баскетболу Джоэль Боломбой вспомнил о своей исторической родине и заявил, что очень хочет играть за сборную Украины. Его не смутила даже война: «Перед поездкой в Украину я и моя семья немного волновались о моей безопасности, но тренер заверил, что все будет хорошо, я буду в безопасности. И я приехал».
Боломбой работал с Майком Фрателло и произвел очень большое впечатление на весь тренерский состав и на самих баскетболистов, которых регулярно обыгрывал 1 на 1. Но дебют за сборную Украины так и не состоялся. В 2014-м году помешала травма колена, а затем центровой был уже занят подготовкой к сезону в НБА.
Атлетичный, прыгучий, выносливый, неуступчивый и с броском — о таком мечтает любой тренер.
Боломбой удивлял своими физическими данными еще в колледже, собирая в среднем по 13 подборов за игру при росте 206 сантиметров, а затем покорил скаутов НБА на преддрафтовых тренировках своим невероятным прыжком.
Квалификация к чемпионату мира 2019 в самом разгаре. 13 сентября сборная России сыграет в гостях с Чехией, 16 сентября проведет домашний матч против Болгарии.
Появление Джоэля Боломбоя в заявке значительно увеличит шансы российской команды на победу.
Если вдруг увидите этого парня на паркете во время матча сборной России, не пугайтесь, он будет защищать наше кольцо.