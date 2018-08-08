В сборной России появится натурализованный игрок. Он родился в Донецке, а вырос в Техасе

Источник: Sport24

Сегодня московский ЦСКА объявил о подписании 24-летнего центрового Джоэля Боломбоя, который последние 2 сезона провел в НБА за «Юту Джаз» и «Милуоки Бакс».

Этот трансфер не был бы особенным, если бы не один небольшой нюанс: в настоящий момент новобранец «армейцев» находится в процессе получения российского гражданства. Таким образом, он станет четвертым натурализованным баскетболистом в истории мужской сборной России (после Джей Ар Холдена, Келли Маккарти и Трэвиса Хансена) и первым за последние 10 лет!

Боломбой имеет русские корни

В начале 90-х судьба свела в Москве парня из ДР Конго Джозефа Боломбоя и русскую девушку по имени Татьяна. После знакомства они перебрались в Донецк, а 28 января 1994 года у них появился первенец, которого назвали Джоэлем.

В возрасте 3 лет Джоэль вместе с родителями обосновался в Техасе. Там он вырос и окончил школу, там же начал заниматься баскетболом, который в итоге стал его профессией.

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Боломбой должен был играть за сборную Украины

В 2014 году перед чемпионатом Мира по баскетболу Джоэль Боломбой вспомнил о своей исторической родине и заявил, что очень хочет играть за сборную Украины. Его не смутила даже война: «Перед поездкой в Украину я и моя семья немного волновались о моей безопасности, но тренер заверил, что все будет хорошо, я буду в безопасности. И я приехал».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/qhONZ1lYeC/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/qhONZ1lYeC/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Let's get it man! Just got all my gear. #Ukraine</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/bolomboy21/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Joel Bolomboy</a> (@bolomboy21) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2014-07-16T16:44:41+00:00">16 Июл 2014 в 9:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Боломбой работал с Майком Фрателло и произвел очень большое впечатление на весь тренерский состав и на самих баскетболистов, которых регулярно обыгрывал 1 на 1. Но дебют за сборную Украины так и не состоялся. В 2014-м году помешала травма колена, а затем центровой был уже занят подготовкой к сезону в НБА.

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Боломбой — невероятно атлетичный игрок

Атлетичный, прыгучий, выносливый, неуступчивый и с броском — о таком мечтает любой тренер.

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Боломбой удивлял своими физическими данными еще в колледже, собирая в среднем по 13 подборов за игру при росте 206 сантиметров, а затем покорил скаутов НБА на преддрафтовых тренировках своим невероятным прыжком.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BKcU7JvDh3Z/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BKcU7JvDh3Z/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">There's no limits on what you can do!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/bolomboy21/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Joel Bolomboy</a> (@bolomboy21) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-09-17T03:51:46+00:00">16 Сен 2016 в 8:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Боломбой может дебютировать за сборную России уже через месяц

Квалификация к чемпионату мира 2019 в самом разгаре. 13 сентября сборная России сыграет в гостях с Чехией, 16 сентября проведет домашний матч против Болгарии.

Появление Джоэля Боломбоя в заявке значительно увеличит шансы российской команды на победу.

Если вдруг увидите этого парня на паркете во время матча сборной России, не пугайтесь, он будет защищать наше кольцо.