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18:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Евролига посвятила ролик Хуану Карлосу Наварро

Евролига представила видеоролик, посвящённый карьере защитника «Барселоны» Хуана Карлоса Наварро.

Источник: РИА "Новости"

Практически всю карьеру Наварро провёл в составе каталонского клуба. 17 августа 38-летний спортсмен объявил о завершении игровой карьеры.

По действующему соглашению, в сезоне-2017/18 Наварро точно было гарантировано место в качестве игрока главной команды клуба.

Однако по его окончании баскетболист и команда должны были принять решение, стоит ему продолжать соблюдать приверженность контракту в качестве игрока или продолжить работать в клубе в другом качестве. Прошедший сезон стал для Наварро 20-м по счёту, с момента как он дебютировал в первой команде «Барселоны».

В итоге стороны приняли решение, согласно которому Наварро завершает спортивную карьеру, но остаётся в составе «Барселоны» в качестве сотрудника коллектива.

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