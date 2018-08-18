Евролига посвятила ролик Хуану Карлосу Наварро

Однако по его окончании баскетболист и команда должны были принять решение, стоит ему продолжать соблюдать приверженность контракту в качестве игрока или продолжить работать в клубе в другом качестве. Прошедший сезон стал для Наварро 20-м по счёту, с момента как он дебютировал в первой команде «Барселоны».