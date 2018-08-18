Евролига посвятила ролик Хуану Карлосу Наварро
Евролига представила видеоролик, посвящённый карьере защитника «Барселоны» Хуана Карлоса Наварро.
Евролига представила видеоролик, посвящённый карьере защитника «Барселоны» Хуана Карлоса Наварро.
Практически всю карьеру Наварро провёл в составе каталонского клуба. 17 августа 38-летний спортсмен объявил о завершении игровой карьеры.
По действующему соглашению, в сезоне-2017/18 Наварро точно было гарантировано место в качестве игрока главной команды клуба.
Однако по его окончании баскетболист и команда должны были принять решение, стоит ему продолжать соблюдать приверженность контракту в качестве игрока или продолжить работать в клубе в другом качестве. Прошедший сезон стал для Наварро 20-м по счёту, с момента как он дебютировал в первой команде «Барселоны».
В итоге стороны приняли решение, согласно которому Наварро завершает спортивную карьеру, но остаётся в составе «Барселоны» в качестве сотрудника коллектива.