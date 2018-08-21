Главная бомба межсезонья. Бывшая звезда НБА переходит в питерский «Зенит»

Источник: AP 2018

В понедельник ленту твиттера разорвал инсайд: «Зенит» подписал Брэндона Дженнингса. Через несколько часов питерцы официально подтвердили переход экс-защитника НБА. И теперь это реальность: 29-летний баскетболист, который провел более 500 матчей в лучшей лиге мира, приехал к нам в Россию и будет выступать за «Зенит» в Лиге ВТБ и Еврокубке. Sport24 рассказывает все самое главное о Брэндоне Дженнингсе. Ущипните себя, вы не спите.

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Вместо учебы в колледже Дженнингс уехал играть в Италию

Дженнингс заявил о себе всерьез еще школьником. Парень забивал с любой дистанции и пачками раздавал передачи — его школьная команда одержала 41 победу в сезоне 2007/08, а сам Брэндон получил титул лучшего игрока года в США среди учеников High School. Во всех списках он значился одним из сильнейших школьников страны, и многие видели в нем первого номера драфта-2009.

Парень настолько увлекся баскетболом, что забыл про учебу.

По правилам НБА после выпуска из школы игрок должен отучиться год в высшем учебном заведении, чтобы выходить на драфт, но Дженнингс не смог сдать вступительные экзамены в университет Аризоны. Чтобы не терять сезон, защитник отправился покорять Европу.

Брэндон заключил контракт с итальянским «Виртусом», и пока его ровесники варились в NCAA, он получал вполне солидные 1,65 млн долларов. Кроме того, Дженнингс подписал рекламный контракт с Under Armour еще на 2 млн долларов.

Дженнингс еще новичком едва не побил рекорд НБА, который держался 49 лет

Отыграв сезон в Италии, Дженнингс выставил кандидатуру на драфт-2009 и был выбран «Милуоки» под 10-м номером. В своем дебютном матче в лиге ему не хватило всего одной передачи и одного подбора до трипл-дабла (17 очков, 9 подборов и 9 передач).

Разумеется, Брэндон быстро стал игроком стартовой пятерки «Бакс». А уже через 2 недели Дженнингс провел свою самую яркую игру в НБА: в матче против «Уорриорз» он промолчал всю первую четверть, а затем набрал 55 очков! Защитнику не хватило всего 4 результативных баллов, чтобы обновить почти 50-летний рекорд лиги: в 1960-м Уилт Чемберлен, будучи первогодкой, забросил 59. Совсем немного Дженнингс не дотянул и до клубного рекорда результативности «Милуоки» (58). Впрочем, один рекорд перед защитником не устоял: Брэндон стал самым молодым баскетболистом НБА, пробившим 50 очков в одной встрече — ему было всего 20 лет и 52 дня.

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Дженнингс провел в «Милуоки» 4 сезона, набирая в свой контрактный год 17,5 очка за игру и выведя клуб в плей-офф. Это не помешало «Бакс» обменять своего молодого лидера в «Детройт» летом-2013.

Дженнингс получил такую же травму, как и Кобе Брайант

Защитник неплохо обосновался в НБА и постепенно приближался к своему карьерному пику. В сезоне 2014/15 он выходил в старте и демонстрировал солидные цифры: 15,4 очка, 6,6 передачи, 40% попадания с игры. «Брэндон Дженнингс отдал 21 передачу в игре с «Орландо», «Брэндон Дженнингс принес «Детройту победу над «Сан-Антонио» на последних секундах» — такие заголовки мелькали в новостной ленте каждого любителя баскетбола, но в январе-2015 случилась тяжелая травма: Дженнингс порвал ахилл и выбыл до конца сезона.

Это та же самая травма, после которой на закате карьеры так и не смог до конца восстановиться Кобе Брайант. Карьера Дженнингса в итоге развернулась на 180 градусов. Защитник смог вернуться на площадку через 11 месяцев, но это была уже тень того игрока, который когда-то преодолевал планку в 50+ очков. Символично, что травму разыгрывающий получил в матче против «Милуоки» — своей первой команды.

Брэндон провел еще один сезон в «Детройте», затем успел поиграть в «Орландо», «Нью-Йорке» и «Вашингтоне», а год назад принял предложение китайского «Шаньси Чжунъюй» на 2,2 млн долларов. После окончания чемпионата в Поднебесной игрок вернулся в Штаты, чтобы завершить сезон в НБА в составе «Милуоки».

Звезды такого масштаба в Лиге ВТБ еще не было

Все межсезонье Брэндон Дженнингс фигурировал в списках свободных агентов для клубов НБА, но подписания контракта с «Зенитом», кажется, не ожидал никто. Никто, кроме самих питерцев, которые держали место разыгрывающего свободным, хотя тренировочные сборы уже начались.

И этот шаг важен для всех. «Зенит» получает в лице Дженнингса не только сильного разыгрывающего с опытом игры в НБА, но и медиа-персону, благодаря которой интерес к клубу увеличится в разы. Сам баскетболист постарается еще раз перезапустить свою карьеру, которая после ужасной травмы шла только на спад, и, будьте уверены, в «Зените» у него будут для этого возможности. Быстрая, бегущая команда — то, что надо для реактивного защитника.