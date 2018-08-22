Баскетбольный клуб «Парма» заключил контракт с Соколовым
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Баскетбольный клуб «Парма» заключил контракт с российским центровым Дмитрием Соколовым, сообщается на сайте пермской команды.
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Баскетбольный клуб «Парма» заключил контракт с российским центровым Дмитрием Соколовым, сообщается на сайте пермской команды.
Контракт игрока с «Пармой» рассчитан на один год.
Последние три сезона центровой провел в подмосковных «Химках», с которыми дважды стал серебряным призером Единой Лиги ВТБ. Также 33-летний игрок выступал за московский ЦСКА, в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат России, трижды Единую Лигу ВТБ, становился двукратным обладателем Кубка России.
Соколов также защищал цвета казанского УНИКСа, в составе которого в третий раз в карьере стал обладателем Кубка России и впервые вышел в финал Еврокубка, в котором казанцы уступили испанской «Валенсии».