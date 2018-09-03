«Я прожил в Америке 20 лет. Но в душе — я русский». Интервью с Джоэлем Боломбоем

Источник: AP 2018

«ПО-РУССКИ НЕ ГОВОРИЛ 10 ЛЕТ»

— Как ваш русский, Джоэль? — первый вопрос новичку армейцев.

Мы встретились с Боломбоем в УСК ЦСКА — незадолго до тренировки. Джоэль специально приехал на полчаса пораньше. Улыбнулся, протянул руку с дежурным русским «Привет!», но, стоило нам расположиться на креслах возле площадки, как мы перешли на английский.

— Пока не очень, — улыбнулся форвард. — Мой первый язык был французским, ведь мой папа — из Конго. По-русски я говорил только с мамой — наверное, класса до 7-го. К тому времени мы уже долго жили в Америке и в конечном счете даже в семье перешли на английский. С тех пор лет 10−12 прошло. Конечно, я почти все забыл…

— Почти?

— На самом деле, я многое понимаю. Просто самому говорить тяжело. Но объясниться могу. Если я захожу в Москве в ресторан или в магазин, и персонал не знает английского, моего русского хватает, чтобы дать понять, что мне нужно. Конечно, этого мало. Я буду вспоминать русский язык. Буду учиться говорить, читать и писать. Это — одна из главных задач для меня и для моей девушки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnHUeQdFt4e/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnHUeQdFt4e/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Out and about ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/bolomboy21/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Joel Bolomboy</a> (@bolomboy21) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-30T19:14:12+00:00">30 Авг 2018 в 12:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В Россию прилетели в первый раз?

— Технически — нет. Когда я был совсем маленький, мы часто колесили между Украиной, Россией, Францией и рядом других стран. Но это было очень давно и я, конечно, ничего не помню. В сознательном возрасте я впервые прилетел сюда только сейчас — буквально неделю назад.

— И как вам страна? Город?

— Я много слышал о Москве. О том, какой это большой город. Но он оказался значительно больше, чем я представлял! — смеется Джоэль. — Хотя это не главное. Тут действительно здорово. В Москве — красиво, есть, где погулять, есть, чем заняться в свободное время. Люди невероятно дружелюбные, все готовы помочь. Я очень признателен и клубу, который сделал все, чтобы мы с девушкой чувствовали себя максимально комфортно. Так что мне здесь мне определенно понравится!

— Сейчас на улице — жара. К русской зиме готовы?

— Я вырос в Техасе, где круглый год — пекло под 40 градусов. Поверьте — здесь не жарко, — смеется Боломбой. — Как раз то, что нужно — солнечно и тепло. Но про морозы я слышал. И я к ним готов! В конце концов, прошлый сезон я провел в «Милуоки», в Висконсине. Там зимой и по минус 30 бывает. В общем, в Москве не замерзну.

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«ЗА СБОРНУЮ УКРАИНЫ НЕ СЫГРАЛ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ»

— Ваш отец — конголезец. Мама — русская. Вы родились на Украине, но выросли в США. Кем вы себя ощущаете?

— Понимаю, вопрос щекотливый. Политика, все дела… Но я — сын своих родителей. И раз мой папа — африканец, а мама — русская, то я — наполовину и тот, и тот. Если спрашивать, кто я в душе — русский или украинец, то я — определенно русский!

— Но не американец?

— Это совсем другое. Конечно, я вырос в Америке. Мы приехали туда, когда я был совсем ребенком, и я прожил в Штатах последние 20 лет. Возможно, в моих привычках, в образе жизни хватает американского. Но все-таки внутри я ощущаю себя русским.

— Когда последний раз были на Украине?

— В 2014 году. Меня позвали на сбор национальной команды перед чемпионатом мира в Испании. Я еще учился в колледже, играл в NCAA. Тогда я прилетел, но сразу получил серьезную травму и отправился обратно в Америку. В итоге за украинскую сборную я так и не сыграл. В тот раз не получилось, а потом я уже был в НБА.

— Как родилась идея получить российское гражданство?

​ Цитата: — Когда я был ребенком и только начинал играть, я уже знал про европейский баскетбол. Знал про Евролигу. И знал про ЦСКА — как одну из лучших команд по эту сторону Атлантики. Конечно, я всегда стремился в первую очередь пробиться в НБА. Мне даже это удалось. Но жизнь сложилась таким образом, что нужно было сделать новый шаг. ​

И я выбрал Европу. Кстати, шанс заключить контракт с армейцами был еще по ходу прошлого сезона. Но это было рискованно. Чемпионат Евролиги находился в самом разгаре, команда уже была сыгранная, состав — сложившимся, и я мог попросту в него не вписаться. Так что решил повременить до лета. И вот — я здесь. А раз я вернулся в Россию, стал игроком российского клуба, при этом сам — наполовину русский, то получить гражданство — кажется, очень логичное решение! Тем более, мне обещали оказать всю возможную помощь. Поверьте, я действительно хочу русский паспорт. И очень хочу сыграть за сборную России.

— С кем-то советовались перед переездом в Москву?

— Два года назад я выступал за «Юту» и часто общался на эту тему с главным тренером «Джаз» Куином Снайдером. Он же относительно недавно был помощником Мессины в ЦСКА (в 2012—2013 годах, — Прим. ред.). Куин говорил: «Если появится такой вариант, обязательно им воспользуйся»! И Снайдер, кстати, не единственный, кто хорошо говорил о России, Москве и армейцах. Плюс, разумеется, мои родители были рады узнать, что я продолжу свою карьеру здесь. Особенно — мама.

— Она пока не прилетела?

— Она была в России несколько месяцев назад. А я не был здесь 20 лет. Мама и папа обязательно приедут. Но пока им некуда торопиться, — смеется Джоэль.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm86JUTlAbD/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm86JUTlAbD/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">The start of something new!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/bolomboy21/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Joel Bolomboy</a> (@bolomboy21) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-26T18:11:44+00:00">26 Авг 2018 в 11:11 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«НУЖНО ПРИКУПИТЬ ЗИМНИХ ВЕЩЕЙ»

— С украинской баскетбольной федерацией не общались по поводу российского гражданства? Вряд ли они хотят вас терять…

— Уверен, что не хотят. Но лично у меня ни с кем оттуда разговоров не было. Этим занимается мой агент. Я же целиком и полностью сосредоточен на ЦСКА и предстоящем сезоне.

— У красно-синих всегда одна цель — титул в каждом турнире, в котором они принимают участие. Готовы к такому давлению?

— Определенно готов! Я говорил на эту тему с Димитрисом Итудисом. Объяснил, что готов работать каждый день, готов быстро учиться и становиться лучше. Он отметил, что ему нравится, как я играю. Нравится то, что могу показать на площадке. И я буду доказывать каждый день, что хочу и могу приносить пользу команде.

— В чем главное отличие баскетбола в Европе от баскетбола в НБА?

— Есть два ключевых момента. Первый — сам стиль игры. В НБА баскетбол больше построен на изоляциях, на игре один в один… Там много талантливых скореров, высокие скорости… НБА — лига звезд. В Европе баскетбол — более командный.

Более умный, плотный. Здесь не так много ребят, набирающих в среднем по 20 очков за игру, поскольку куда большее внимание уделяется защите и взаимодействую с партнерами. Мне нравится такой баскетбол. Думаю, я к нему готов.

— Второй момент?

— Настрой на матчи. В Европе важна каждая игра. Здесь любое поражение может перечеркнуть целый сезон. В НБА все иначе. Там больше встреч по ходу регулярки, и не ко всем команды относятся ответственно. Если ты уже не борешься за плей-офф или, наоборот, одержал 60 побед в и гарантировал себе высокий посев — можно расслабиться и сбавить обороты. В Европе такое немыслимо.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmRmHveFSmY/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmRmHveFSmY/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">I enjoyed my first 2 years of being in the NBA but I am even more excited to announce I’ll continue my professional basketball career by joining CSKA Moscow, @cskabasket of the @vtbleague & @euroleague !</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/bolomboy21/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Joel Bolomboy</a> (@bolomboy21) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-09T22:29:25+00:00">9 Авг 2018 в 3:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— НБА по-прежнему остается для вас главной целью?

— Я думаю об этой лиге. Но я сознательно выбрал Европу и контракт с ЦСКА, хотя у меня были варианты в Америке. Я хочу расти, развиваться, хочу играть и бороться за важные победы. Именно здесь у меня будет наилучшая возможность для всего этого.

— Я почему спросил — многие игроки приезжают на год-другой в Европу, чтобы перезагрузить карьеру и получить новый шанс в НБА.

— Это есть, это правда. Но многие ли этот шанс получили? А главное — многие ли им воспользовались? Из Евролиги каждый год в НБА уезжают ребята, но единицы из них смогли закрепиться в основе. И это, кстати, не всегда зависит от самих игроков. Так что для меня контракт с ЦСКА — вовсе не средство вернуться в Америку в будущем. Есть вещи, которые я не могу контролировать. Если все сложится так, что я снова окажусь в НБА — о-кей. Нет — значит нет. Прямо сейчас я об этом не думаю. Все мои мысли — о предстоящем сезоне.

— Кстати, в Конго когда-нибудь были?

— Ни разу. Но, возможно, в будущем наступит день, когда я там окажусь…

— Что нужно купить в первую очередь в Москве? Дом? Машину?

— Ничего особенного. И точно ничего большого, — смеется Джоэль. — В принципе, у меня все есть. Но вот теплая одежда потребуется. Никогда не любил носить шарфы, но здесь — придется. Зимние шапки тоже бы надо прикупить. Буду готовиться к морозам! Хорошо, что время пока есть.