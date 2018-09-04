Кайл Хайнс будет назначен капитаном ЦСКА
Руководство и тренерский штаб армейцев остановились на кандидатуре американского центрового.
Руководство и тренерский штаб армейцев остановились на кандидатуре американского центрового.
Американский центровой ЦСКА, трехкратный чемпион Евролиги Кайл Хайнс станет вторым
После расставания с Виктором Хряпой в нынешнее межсезонье руководство и тренерский штаб армейского клуба рассматривали нескольких кандидатов, но в конечном итоге выбор был сделан в пользу Кайла Хайнса. 32-летний баскетболист выступает за ЦСКА с 2013 года и является одним из самых титулованных и уважаемых баскетболистов Старого Света.
— Новым капитаном команды станет Кайл Хайнс, — сообщил источник «Известий» в армейском клубе. — Это решение президента и главного тренера ЦСКА.
За пять лет в ЦСКА американец стал лидером команды — баскетболист помог армейцам выиграть Евролигу и получить пять золотых медалей Единой лиги ВТБ. Также в коллекции центрового имеются и несколько индивидуальных призов, включая две награды лучшему защищающемуся игроку Евролиги (2016, 2018).
— Я уже пять лет нахожусь в Москве и смело могу сказать, что это мой второй дом, — заявил «Известиям» Кайл Хайнс. — Тут комфортно и мне, и моей семье, что особенно важно после рождения второго ребенка. Считаю ли я себя ветераном? Вероятно, я уже ветеран (смеется). Для меня в данном случае главное, что я переживал с командой и победы, и поражения. Если всё это время клуб доверяет мне — значит, я грамотно выполняю свою работу и заслуживаю право играть здесь.
В прошедшем сезоне Евролиги статистика Кайла Хайнса составила 8,4 очка и 4,3 подбора. В Единой лиге — 9,3 очка и 4,6 подбора. По мнению заслуженного тренера России, чемпиона Европы — 2011 Бориса Соколовского, Кайл Хайнс заслужил звание капитана команды.
— Капитаном ЦСКА должен быть харизматичный лидер, способный вести за собой команду, — сказал Борис Соколовский. — Хайнс — настоящий боец. И не только
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— Если бы Кайл был в своей оптимальной форме в Белграде, то у ЦСКА было бы больше шансов обыграть «Реал», — продолжил Борис Соколовский. — Это очень ценный игрок в ротации Димитриса Итудиса. Не зря он задержался в команде уже на пять лет — это очень много для легионера в европейском баскетболе.
Американец сыграл в 312 матчах за ЦСКА и по этому показателю делит 10-е место с Виталием Фридзоном.
— У капитана в баскетболе нет формальных обязанностей. Это скорее титул, которым подчеркивается, что тренерский штаб видит в этом человеке
Стоит отметить, что нынешним летом Кайл Хайнс также был избран первым
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