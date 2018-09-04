Кайл Хайнс будет назначен капитаном ЦСКА

Источник: Известия

Американский центровой ЦСКА, трехкратный чемпион Евролиги Кайл Хайнс станет вторым капитаном-легионером в истории армейского клуба. С 2008 по 2009 год эту роль выполнял словенский форвард Матьяж Смодиш. Последние девять лет капитаном команды был россиянин Виктор Хряпа.

После расставания с Виктором Хряпой в нынешнее межсезонье руководство и тренерский штаб армейского клуба рассматривали нескольких кандидатов, но в конечном итоге выбор был сделан в пользу Кайла Хайнса. 32-летний баскетболист выступает за ЦСКА с 2013 года и является одним из самых титулованных и уважаемых баскетболистов Старого Света.

— Новым капитаном команды станет Кайл Хайнс, — сообщил источник «Известий» в армейском клубе. — Это решение президента и главного тренера ЦСКА.

За пять лет в ЦСКА американец стал лидером команды — баскетболист помог армейцам выиграть Евролигу и получить пять золотых медалей Единой лиги ВТБ. Также в коллекции центрового имеются и несколько индивидуальных призов, включая две награды лучшему защищающемуся игроку Евролиги (2016, 2018).

— Я уже пять лет нахожусь в Москве и смело могу сказать, что это мой второй дом, — заявил «Известиям» Кайл Хайнс. — Тут комфортно и мне, и моей семье, что особенно важно после рождения второго ребенка. Считаю ли я себя ветераном? Вероятно, я уже ветеран (смеется). Для меня в данном случае главное, что я переживал с командой и победы, и поражения. Если всё это время клуб доверяет мне — значит, я грамотно выполняю свою работу и заслуживаю право играть здесь.

В прошедшем сезоне Евролиги статистика Кайла Хайнса составила 8,4 очка и 4,3 подбора. В Единой лиге — 9,3 очка и 4,6 подбора. По мнению заслуженного тренера России, чемпиона Европы — 2011 Бориса Соколовского, Кайл Хайнс заслужил звание капитана команды.

— Капитаном ЦСКА должен быть харизматичный лидер, способный вести за собой команду, — сказал Борис Соколовский. — Хайнс — настоящий боец. И не только из-за своих габаритов. Он — человек, который играет за команду, невзирая на травмы, болячки, какие-то проблемы. Таким он зарекомендовал себя еще в «Олимпиакосе», с которым смог дважды стать чемпионом Евролиги. Кайл достоин быть капитаном ЦСКА, но, чтобы утверждать, правильное это решение или нет, надо быть знакомым с внутренней кухней клуба, постоянно находиться в раздевалке. Если бы мне доверили сделать выбор, то он бы пал на российского игрока. Я всегда лоббирую интересы местных баскетболистов.

Во многом травмы Кайла Хайнса и Нандо Де Коло, полученные в серии плей-офф Евролиги с «Химками», помешали ЦСКА более успешно выступить в «Финале четырех» в Белграде.

— Если бы Кайл был в своей оптимальной форме в Белграде, то у ЦСКА было бы больше шансов обыграть «Реал», — продолжил Борис Соколовский. — Это очень ценный игрок в ротации Димитриса Итудиса. Не зря он задержался в команде уже на пять лет — это очень много для легионера в европейском баскетболе.

Американец сыграл в 312 матчах за ЦСКА и по этому показателю делит 10-е место с Виталием Фридзоном.

— У капитана в баскетболе нет формальных обязанностей. Это скорее титул, которым подчеркивается, что тренерский штаб видит в этом человеке что-то близкое к образцовому игроку, — пояснил «Известиям» двукратный вице-чемпион мира, экс-форвард ЦСКА Евгений Кисурин. — Хайнс показывает стабильную игру, всегда действует в интересах команды, отличается высокой самоотдачей. У него высокие средние показатели. Поэтому я совсем не удивлен, что после ухода Хряпы именно он станет капитаном.

Стоит отметить, что нынешним летом Кайл Хайнс также был избран первым вице-президентом профсоюза игроков Евролиги (президентом стал форвард «Фенербахче» Луиджи Датоме). Главная задача нового органа — защита прав баскетболистов, забота об их здоровье на площадке и за ее пределами.

В новом качестве Кайл Хайнс посетил штаб-квартиру профсоюза игроков NBA в Нью-Йорке, где встретился с исполнительным директором NBPA Мишель Робертс и Маттео Зуретти, отвечающим за международные отношения. Стороны обсудили сотрудничество между двумя организациями.