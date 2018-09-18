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20:35 (мск), источник: Чемпионат.com

ВТБ предоставит Единой баскетбольной лиге спонсорские 358,8 млн рублей

Банк ВТБ предоставит Единой баскетбольной лиге ВТБ спонсорский пакет в размере 358,8 млн рублей, сообщает Интерфакс.

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Источник: РИА "Новости"

Детали соглашения в закупочных материалах не представлены.

В 2017 году госбанк выделил Единой баскетбольной лиге 336,3 млн рублей, в 2015 и 2016 годах — по 188,8 млн рублей.

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 5 октября 2018 года и завершится 28 апреля 2019 года, сообщает официальный сайт турнира.

Все 14 команд-участниц проведут двухкруговой турнир, в котором каждая команда сыграет с каждой (дома и в гостях). По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд Единой лиги ВТБ сыграют в плей-офф, который и определит обладателя титула — все серии пройдут до трёх побед по схеме «2−2−1».

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