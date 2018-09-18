ВТБ предоставит Единой баскетбольной лиге спонсорские 358,8 млн рублей
Банк ВТБ предоставит Единой баскетбольной лиге ВТБ спонсорский пакет в размере 358,8 млн рублей, сообщает Интерфакс.
Банк ВТБ предоставит Единой баскетбольной лиге ВТБ спонсорский пакет в размере 358,8 млн рублей, сообщает Интерфакс.
Детали соглашения в закупочных материалах не представлены.
В 2017 году госбанк выделил Единой баскетбольной лиге 336,3 млн рублей, в 2015 и 2016 годах — по 188,8 млн рублей.
Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 5 октября 2018 года и завершится 28 апреля 2019 года, сообщает официальный сайт турнира.
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