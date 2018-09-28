Президент ЦСКА: FIBA и Евролига только чудом договорятся в ближайшее время

Источник: РИА "Новости"

Как и в прошлом сезоне, календарь отборочного турнира к Кубку мира-2019 конфликтует с расписанием Евролиги. Сборная России 30 ноября встретится с командой Финляндии в отборочном турнире, а 21 февраля — с болгарами. ЦСКА 29 ноября сыграет с испанским «Реалом» в матче Евролиги, а 21 февраля — с испанской «Гран Канарией».

«Клубы Евролиги стараются вести консолидированную политику в отношениях с FIBA, особенно по вопросу окон для сборных. Маневрируя между интересами сборной России, собственной философией и обязательствами перед Евролигой, мы действительно в минувшем сезоне отпустили в национальную команду больше игроков, чем другие клубы Евролиги, и имели некоторые проблемы. Публичному остракизму ЦСКА не подвергали, но осадок, как говорится, остался», — сказал Ватутин.

«В этой ситуации мы предпочли бы четко регламентированные отношения. Когда игрокам и клубам не придется делать выбор, в результате которого ты проигрываешь в любом случае. Но FIBA и Евролига в ближайшее время могут найти компромисс только чудом и никак иначе», — добавил собеседник агентства.