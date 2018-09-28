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11:02 (мск), источник: Р-Спорт

Президент ЦСКА: FIBA и Евролига только чудом договорятся в ближайшее время

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Международная федерация баскетбола (FIBA) и Евролига только чудом смогут в ближайшее время найти компромисс в вопросе календарей игр, заявил в интервью РИА Новости президент московского ЦСКА Андрей Ватутин.

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Источник: РИА "Новости"

Как и в прошлом сезоне, календарь отборочного турнира к Кубку мира-2019 конфликтует с расписанием Евролиги. Сборная России 30 ноября встретится с командой Финляндии в отборочном турнире, а 21 февраля — с болгарами. ЦСКА 29 ноября сыграет с испанским «Реалом» в матче Евролиги, а 21 февраля — с испанской «Гран Канарией».

«Клубы Евролиги стараются вести консолидированную политику в отношениях с FIBA, особенно по вопросу окон для сборных. Маневрируя между интересами сборной России, собственной философией и обязательствами перед Евролигой, мы действительно в минувшем сезоне отпустили в национальную команду больше игроков, чем другие клубы Евролиги, и имели некоторые проблемы. Публичному остракизму ЦСКА не подвергали, но осадок, как говорится, остался», — сказал Ватутин.

«В этой ситуации мы предпочли бы четко регламентированные отношения. Когда игрокам и клубам не придется делать выбор, в результате которого ты проигрываешь в любом случае. Но FIBA и Евролига в ближайшее время могут найти компромисс только чудом и никак иначе», — добавил собеседник агентства.

По мнению Ватутина, соглашение между FIBA и Евролигой в данное время невозможно по комплексу причин. «У всех сторон свои аргументы, я понимаю аргументы FIBA про национальные сборные, интересы развития баскетбола, но выбранные методы и даты для осуществления задуманного совершенно нелогичны и просто абсурдны. Евролига неоднократно предлагала компромиссные варианты, но руководители FIBA ведут себя как истинные арийцы», — отметил глава ЦСКА.

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