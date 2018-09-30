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21:27 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА в восьмой раз стал победителем Кубка Гомельского

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над турецким «Анадолу Эфес» в финале Кубка Гомельского.

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 87:83 (26:20, 21:22, 20:19, 20:22) в пользу армейцев. Самыми результативными в составе победителей стали Нандо де Коло (22 очка) и Дэниэл Хэкетт (12), турецкому клубу 14 очков принес Василие Мицич.

ЦСКА выиграл Кубок Гомельского в восьмой раз, кроме армейцев обладателями трофеев становились: литовский «Жальгирис» (2008 год), греческий «Панатинаикос» (2009) и подмосковные «Химки» (2017).

Ранее в воскресенье греческий «Олимпиакос» в овертайме со счетом 91:89 обыграл казанский УНИКС в матче за третье место.

ЦСКА открывает сезон-2018/19 выездным матчем чемпионата Единой лиги ВТБ против красноярского «Енисея» 5 октября.

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