ЦСКА в восьмой раз стал победителем Кубка Гомельского

Читайте также Как изменился за лето баскетбольный ЦСКА: Все о трансферной кампании москвичей

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 87:83 (26:20, 21:22, 20:19, 20:22) в пользу армейцев. Самыми результативными в составе победителей стали Нандо де Коло (22 очка) и Дэниэл Хэкетт (12), турецкому клубу 14 очков принес Василие Мицич.

ЦСКА выиграл Кубок Гомельского в восьмой раз, кроме армейцев обладателями трофеев становились: литовский «Жальгирис» (2008 год), греческий «Панатинаикос» (2009) и подмосковные «Химки» (2017).

Ранее в воскресенье греческий «Олимпиакос» в овертайме со счетом 91:89 обыграл казанский УНИКС в матче за третье место.