УНИКС, «Зенит» и «Локомотив» бьются за путевку в Евролигу. Стартует Кубок Европы

Источник: AFP 2018

Во вторник стартует 17-й розыгрыш Кубка Европы — второго по рангу континентального клубного турнира после Евролиги, в котором, как и год назад, примут участие три российских клуба — петербургский «Зенит», казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив».

Группа А. «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Брешия» (Италия), «Ульм» (Германия), «Андорра» (Андорра), «Монако» (Франция).

Группа В. «Локомотив» (Россия), «Цедевита» (Хорватия), «Альба» (Германия), «Тофаш» (Турция), «Лимож» (Франция), «Гдыня» (Польша).

Группа С. «Валенсия» (Испания), «Зенит» (Россия), «Тренто» (Италия), «Тюрк Телеком» (Турция), «Партизан» (Сербия), АСВЕЛ (Франция).

Группа D. «Уникаха» (Испания), УНИКС (Россия), «Фиат» (Италия), «Ритас» (Литва), «Скайлайнерс» (Германия), «Морнар» (Черногория).

Турнир

Как известно, в баскетболе, в отличие, например, от того же футбола, система европейских соревнований не такая прозрачная и стройная. Здесь в свое время реализовался сценарий, едва не воплотившийся и в футбольном мире — группа ведущих клубов континента объединилась, чтобы защищать свои интересы, часто не совпадающие с политикой международной федерации. А европейская ветвь ФИБА была не так сильна, как УЕФА, чтобы этому препятствовать. Так появилась Евролига.

Впрочем, нет ни одного спектакля, где все роли были бы главными. Во-первых, любому турниру необходим резерв. Во-вторых, Евролига как каждое коммерчески успешное мероприятие стремится расширяться и покорять новые рынки. С этими целями когда-то и создавался Кубок Европы — как второй эшелон элиты, каждый участник которого при определенных условиях хочет и может сделать шаг вперед.

ФИБА не собиралась оставаться на обочине и пару сезонов назад презентовала свой проект. Ее Лига чемпионов выглядит куда менее скрупулезно организованной и в определенной мере до сих пор страдает от болезней роста. И с Евролигой ей тягаться будет по силам еще не скоро. Но свой кусок престижа у Кубка Европы детище ФИБА откусило. Каждое лето два турнира пытаются привлечь на свою сторону команды из числа тех, кого принято относить к подэлитным. В нынешнем сезоне здесь, пожалуй, ничья.

Участники

Из тех клубов, что могли бы выступить в Кубке Европы, в Лиге чемпионов ФИБА выступят, например, чемпион Франции «Ле Ман», многолетний участник Евролиги немецкий «Бамберг», бронзовый призер чемпионата Италии «Венеция». По-прежнему нет в Кубке Европы представителей Греции, а теперь не осталось и делегатов от Израиля. Но состав турнира по-прежнему представительный и очень солидный.

По сравнению с бушующей и не всегда предсказуемой Лигой чемпионов Кубок Европы в нынешнем сезоне выглядит настоящим оазисом постоянства. 15 команд из 24 участвующих, в том числе и все три российских — УНИКС, «Зенит» и «Локомотив», остались в нем с прошлого розыгрыша.

Помимо чемпиона «Дарушшафаки» на повышение в Евролигу ушли также черногорская «Будучност», неожиданно для многих выигравшая Адриатическую лигу, ставшая чемпионом Германии «Бавария» и полуфиналист испанской лиги «Гран Канария». Зато в обратном направлении проследовали сербская «Црвена Звезда», испанские «Уникаха» и «Валенсия» — слабее от этого турнир точно не стал.

Наши

Как и прежде, главным призом для всех участников Кубка Европы является не столько сам почетный трофей, сколько путевка в Евролигу на будущий сезон. Прошедшей весной в шаге от этой цели остановился краснодарский «Локомотив» — кубанцам еще долго будут сниться те несколько секунд первого финального матча с «Дарушшафакой», за которые они упустили преимущество в пять очков.

Впрочем, теперь сезон с той же задачей под флагом «Локомотива» начнет уже совершенно другая команда — краснодарцы летом заметно перестроили состав. Укрепив российский костяк опытнейшим снайпером Виталием Фридзоном, «Локо» почти полностью сменил бригаду легионеров. Из всех американцев остался один Джефф Лейси. Зато пришли Дорелл Райт, выигрывавший чемпионат НБА с «Майами», а прошлый сезон отыгравший в «Бамберге», перспективный Айзейя Уайтхед, французский гигант Мустафа Фалль и польский снайпер Матеуш Понитка.

Сильно изменился летом и состав «Зенита» — петербуржцы сохранили Сергея Карасева, но отпустили всех остальных лидеров во главе с Кайлом Куричем. Зато сумели вернуть в Европу самого Брендона Дженнингса — разыгрывающего, делавшего трипл-даблы в НБА и считавшегося будущей суперзвездой, но слишком уж подверженного травмам.

Состав УНИКСа таких революционных перемен не претерпел — напротив, клуб стремился сохранить лидеров, например, Джамара Смита и Мориса Ндура. Хотя пару заметных новичков есть и у казанцев.