«Как Дастин Бойд». Баскетбольная «Астана» представила новый состав в Единой Лиге ВТБ

«Поздравляю всех с долгожданным событием — с началом сезона нашей баскетбольной команды «Астана», — сказал генеральный директор Президентского клуба «Астана» Аскар Баталов. — Клуб является многократным чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны. Был проведен анализ прошлого сезона. Как вы знаете, команда не вышла в плей-офф Единой Лиги ВТБ. У нас было достаточно времени, чтобы провести работу над ошибками.

Новый сезон мы начинаем с новым тренером — с известным македонским специалистом Эмилем Райковичем. Привлекли в состав новых игроков — достаточно известных и талантливых. Не только из-за рубежа, есть и доморощенные исполнители. Они, как мы надеемся, прекрасно проявят себя в стартующем сезоне.

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По словам Баталова, команды, входящие в состав ПК «Астана», всегда добиваются высоких результатов в стартах, где принимают участие. В качестве примера он привел трехкратных чемпионов Всемирной серии бокса (WSB), «Астана Арланс», ХК «Барыс» из КХЛ и футбольную «Астану» с чемпионствами КПЛ и участие в еврокубках.

«Я хочу напутствовать наш баскетбольный клуб. Я хочу, чтобы команда радовала нас своими результатами. Мы со своей стороны, от Президентского клуба «Астана», сделаем все, чтобы команда добивалась высоких результатов. Надеемся, что в следующем году команда будет играть в плей-офф.

Соперник очень серьезные в Лиге ВТБ. И в национальном чемпионате оппоненты подтягиваются. Я хочу призвать, чтобы ребята играли со страстью, бились за каждый мяч, за свой клуб и свой любимый город — за нашу Астану. Я хочу, чтобы по итогам сезона мы говорили много теплых слов в ваш адрес.

Под новые задачи были приглашены и новички. Приглашены три американца: 25-летний центровой Джеффри Гроссел (номер 41), 26-летний нападающий Джей Джей О́Брайен (20) и 29-летний форвард Кеннет Хортон (30).

«Хочу рассказать такую историю, — взял слово Баталов во время вручение формы игрокам. — Наш “Барыс” играл в Риге. Перед матчем к команде присоединился Дастин Бойд, и моей задачей было привести ему его форму. А как вы знаете, он играет под номером 41. Надеюсь, наш новичок Гроссел станет, как и Дастин Бойд в хоккее».

Но это не полный список новобранцев. По словам генерального менеджера ПБК «Астана» Валерия Тихоненко, ожидается подписание как минимум еще двух новичков. Представил олимпийский чемпион-1988 и молодых новобранцев команды вместе с главным тренером.

«Я рад приветствовать тех ребят, которые с нами уже много лет. Многие ребята с нами со дня основания баскетбольного клуба «Астана». Они с нами, и я уверен, что они дадут нам еще результат. Есть у нас и вновь прибывшие ребята. Это Николай Бажин (7), Аскар Майдекин и Руслан Айткали (47). На Аскара и Айткали мы возлагаем большие надежды, ведь это воспитанники нашего казахстанского баскетбола.

Кроме них у нас еще три новичка. Три американца — Гроссел, О́Брайен и Хортон. Это те игроки, на которых мы очень рассчитываем. Они должны дать новую кровь нашей команде. Есть у нас серьезные изменения и в тренерском штабе. Как сказал Аскар Булатович, мы очень рассчитываем на Эмиля Райковича. Ты, если можно так сказать, Эмиль, выходец той югославской школы баскетбола. Эта школа, которая всегда стоит на большой позиции. Это серьезная тренерская школа.

У нас всего четыре иностранца. Хотя, я не делю команду на казахстанцев и иностранцев. Мы все — одна команда. Но мы не сможем играть в таком усеченном составе. Придут еще два игрока, чтобы усилить состав. Это нам нужно достижение результата. Нам сложно будет бороться с сильными командами в таком ограниченном составе.

Генеральный менеджер ПБК «Астана» считает, что задача у команды не только выйти в плей-офф, но и помочь национальной команде пройти как можно дальше в отборе на чемпионат мира.

«Задачу на Единую Лигу ВТБ я уже озвучил. Не обращая внимание на все трудности и сокращение бюджета, мы все равно хотим выйти в плей-офф Единой Лиги ВТБ. Это основное, к чему мы стремимся. Будем стараться ее выполнить. Кроме того, БК «Астана» — базовый клуб для сборной Казахстана, которая сейчас борется за путевку на чемпионат мира. Команда прошла первый раунд с сильными соперниками, но сейчас предстоят матчи второго круга с еще более сильными конкурентами, которые пройдут в Китае. Соперники — это Австралия, Филиппины и Япония.

Наш клуб — это костяк национальной сборной. Но нельзя сказать, что только клуб и все. Мы закрываем в баскетболе общие задачи всего баскетбола Казахстана. И за нами идет молодежь, на которую мы рассчитываем. Бывают победы и поражения. Бывает тяжело или легко. Но если мы будем вместе, то добиться можно всего. Если есть поддержка с тыла, то за спиной вырастают крылья.

Тихоненко назвал ведущим звеном в клубе главного тренера Эмиля Райковича. Олимпийский чемпион обещал поддерживать македонского специалиста, в которого верит, как в сильного специалиста.

«Хочу поблагодарить руководство, что доверили мне и моему тренерскому штабу поработать во главе баскетбольного клуба «Астана». Наши руководители рассказали о целях, а моей задачей является реализация этих задачей. Я уверен, что ребята приложат все усилия для достижения поставленных целей. Но наш пазл в баскетбольном клубе еще не сложен, но в ближайшее время это будет исправлено. Я уверен, что тогда мы сможем вам показать игру, которую вы от нас ждете.

Расписание в Единой Лиги довольно непростое. Посмотрите, наш первый соперник — московский ЦСКА. Если не считать клубы НБА, то это лучший клуб Европы. С одной стороны, это минус, ведь начинаем турнир с сильным соперником. С другой стороны, это поможет нам сделать шаг вперед и прогрессировать. Наш тренировочный лагерь в Литве показал, что ребята готовы выкладываться на все 100 процентов.

Теперь мы ждем поддержку и страсть от наших болельщиков, ведь нас впереди непростые и напряженные игры. Мы понимаем, что помимо Лиги ВТБ мы ответственны за общее развитие баскетбола в стране. Мы сделаем все, что в наших силах. И мы поддержим тренера, который является главный в сборной Казахстана. Приглашаю всех на матч с ЦСКА в воскресенье, 7 октября. Мы постараемся показать ту игру, чтобы вам было всем интересно.