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20:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Автодор» не стал продлевать контракт с Симпсоном

Американский форвард Даймонд Симпсон покинет саратовский баскетбольный клуб «Автодор» после решения коллектива не продлевать контракт с игроком, сообщает официальный сайт команды.

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«Соглашение с американским легионером было рассчитано до 10 октября с опцией продления до конца сезона. Однако на сборе в Италии Симпсон получил травму задней поверхности бедра и не смог помочь “Автодору” в отборочном турнире Лиги Чемпионов. По итогам медицинского обследования, проведенного в Саратове, между клубом и игроком была достигнута договоренность о прекращении сотрудничества и продолжении лечения баскетболиста в США», — гласит официальное заявление саратовского «Автодора», опубликованное на сайте баскетбольного клуба.

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