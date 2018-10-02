«Автодор» не стал продлевать контракт с Симпсоном

«Соглашение с американским легионером было рассчитано до 10 октября с опцией продления до конца сезона. Однако на сборе в Италии Симпсон получил травму задней поверхности бедра и не смог помочь “Автодору” в отборочном турнире Лиги Чемпионов. По итогам медицинского обследования, проведенного в Саратове, между клубом и игроком была достигнута договоренность о прекращении сотрудничества и продолжении лечения баскетболиста в США», — гласит официальное заявление саратовского «Автодора», опубликованное на сайте баскетбольного клуба.