«Локомотив-Кубань» обыграл «Гдыню» в матче баскетбольного Еврокубка
ТАСС, 2 октября. Российский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» одержал победу над польской «Гдыней» со счетом 80:73 в гостевом матче первого тура группового этапа Еврокубка.
ТАСС, 2 октября. Российский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» одержал победу над польской «Гдыней» со счетом 80:73 в гостевом матче первого тура группового этапа Еврокубка.
Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Айзея Уайтхед, в его активе 17 очков.
В следующем матче «Локомотив-Кубань» 10 октября примет французский «Лимож», а «Гдыня» в тот же день в гостях сыграет с турецким «Тофашем».