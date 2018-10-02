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2 октября, источник: ТАСС

«Локомотив-Кубань» обыграл «Гдыню» в матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 2 октября. Российский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» одержал победу над польской «Гдыней» со счетом 80:73 в гостевом матче первого тура группового этапа Еврокубка.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Айзея Уайтхед, в его активе 17 очков.

В следующем матче «Локомотив-Кубань» 10 октября примет французский «Лимож», а «Гдыня» в тот же день в гостях сыграет с турецким «Тофашем».

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