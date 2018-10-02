«Локомотив-Кубань» обыграл «Гдыню» в матче баскетбольного Еврокубка

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Айзея Уайтхед, в его активе 17 очков.

В следующем матче «Локомотив-Кубань» 10 октября примет французский «Лимож», а «Гдыня» в тот же день в гостях сыграет с турецким «Тофашем».