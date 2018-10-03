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3 октября, источник: ТАСС

УНИКС и «Зенит» с побед стартовали в групповом этапе баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 3 октября. Российские баскетбольные клубы УНИКС и «Зенит» одержали победы в первом туре группового этапа Еврокубка.

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Источник: РИА "Новости"

УНИКС в своем стартовом матче турнира в гостях обыграл черногорский «Морнар Бар» со счетом 97:74. «Зенит» дома нанес поражение турецкому «Тюрк Телеком» (91:80).

УНИКС вышел на первое место в турнирной таблице группы D, «Зенит» лидирует в группе С. В следующем туре УНИКС 10 октября примет литовский «Ритас», днем ранее «Зенит» сыграет в гостях с сербским «Партизаном».

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