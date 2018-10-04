Кто свергнет ЦСКА? Единая лига начинается
В пятницу тремя матчами стартует 10-й сезон в истории Единой лиги.
В пятницу тремя матчами стартует 10-й сезон в истории Единой лиги.
Турнир, определяющий чемпиона России и объединяющий лучшие команды страны с представителями сопредельных государств, дожил до первой круглой даты. Предстоящий чемпионат Единой лиги будет уже 10-м в истории, которая за это время успела вместить в себя немало ярких событий. И надо думать, что в нынешнем сезоне их будет не меньше.
Основные контуры нового розыгрыша были очерчены клубами на летнем совете лиги. Именно тогда было принято два важных решения — по составу участников и регламенту. На протяжении двух сезонов в лиге было 13 команд, что создавало определенные проблемы, например, при составлении календаря. В итоге 14-й командой в чемпионате стала «Зелена Гура» — после паузы в шесть лет длиной на карту Единой лиги вернулась Польша. Всего же теперь в турнире принимают участие клубы шести стран — помимо России и Польши это Белоруссия, Казахстан, Латвия и Эстония.
Вторым решением, которое гораздо сильнее скажется на предстоящем сезоне, стал отказ от «Финала четырех». Если
При этом организаторы предприняли и меры против выбора соперника в матчах на выбывание. Теперь у восьмерки не будет заранее известной сетки — в каждом раунде сильнейшая команда будет играть со слабейшей по рангу.
Им, конечно, будет действующий чемпион Единой лиги. Задачей ЦСКА
После прошлого сезона, когда армейцы взяли очередной домашний титул, но остались лишь четвертым в Евролиге, в команде не могли не произойти изменения. Многие считали неизбежной смену тренера, но греческий специалист Димитрис Итудис в итоге остался — его контракт действует до лета 2019-го. Зато ушли из команды два российских ветерана — многолетний капитан Виктор Хряпа и лучший бомбардир в истории Единой лиги Виталий Фридзон. А также французский защитник Лео Вестерманн, резервные центровые Павел Коробков и Алан Макиев.
На их место были приглашены опытный защитник сборной Италии Дэниэл Хэкетт, один из лидеров «Пармы» Иван Ухов, а также два игрока из НБА — форвард Алек Питерс и центровой Джоэл Боломбой. Последний должен в ближайшее время получить российский паспорт и не будет считаться легионером. В целом — приобретения получились точечными, а глубина состава армейцев только выросла.
И конкуренты у ЦСКА те же, что и раньше. В прошлом сезоне основным из них стали «Химки», занявшие в Единой лиге второе место и давшие ЦСКА бой в
Масштабная перестройка летом прошла как в «Локомотиве», где после неудачной концовки сезона сменили всю бригаду легионеров, так и в «Зените», расставшемся почти со всеми лидерами команды. Да, у кубанцев и петербуржцев есть и достаточно солидные приобретения, чего стоят только, например, Айзейя Уайтхед или статусный Брендон Дженнингс, но как быстро новичкам удастся сыграться между собой?
А вот в УНИКСе изменений меньше — казанцы отпустили опытных Стефана Ласме и Хоакина Колома, но сохранили большую часть основы, добавив Эрика Макколлума и еще нескольких хороших игроков. Поэтому позиции казанцев пока кажутся более прочными, чем «Локо» и «Зенита».