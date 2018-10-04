Кто свергнет ЦСКА? Единая лига начинается

Источник: Спорт-Экспресс

Турнир, определяющий чемпиона России и объединяющий лучшие команды страны с представителями сопредельных государств, дожил до первой круглой даты. Предстоящий чемпионат Единой лиги будет уже 10-м в истории, которая за это время успела вместить в себя немало ярких событий. И надо думать, что в нынешнем сезоне их будет не меньше.

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14 команд и классический плей-офф

Основные контуры нового розыгрыша были очерчены клубами на летнем совете лиги. Именно тогда было принято два важных решения — по составу участников и регламенту. На протяжении двух сезонов в лиге было 13 команд, что создавало определенные проблемы, например, при составлении календаря. В итоге 14-й командой в чемпионате стала «Зелена Гура» — после паузы в шесть лет длиной на карту Единой лиги вернулась Польша. Всего же теперь в турнире принимают участие клубы шести стран — помимо России и Польши это Белоруссия, Казахстан, Латвия и Эстония.

Вторым решением, которое гораздо сильнее скажется на предстоящем сезоне, стал отказ от «Финала четырех». Если кто-то надеялся, что такой формат прервет гегемонию ЦСКА, то напрасно. Армейцы все так же уверенно стали первыми, а эксперимент признали неудачным почти все клубы лиги за исключением одного.

Турнир возвращается к классической схеме — после семи месяцев регулярного чемпионата, который завершится в конце апреля, восемь лучших команд попадут в плей-офф.

При этом организаторы предприняли и меры против выбора соперника в матчах на выбывание. Теперь у восьмерки не будет заранее известной сетки — в каждом раунде сильнейшая команда будет играть со слабейшей по рангу.

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Фаворит номер один

Им, конечно, будет действующий чемпион Единой лиги. Задачей ЦСКА по-прежнему является победа во всех турнирах, где участвует команда.

После прошлого сезона, когда армейцы взяли очередной домашний титул, но остались лишь четвертым в Евролиге, в команде не могли не произойти изменения. Многие считали неизбежной смену тренера, но греческий специалист Димитрис Итудис в итоге остался — его контракт действует до лета 2019-го. Зато ушли из команды два российских ветерана — многолетний капитан Виктор Хряпа и лучший бомбардир в истории Единой лиги Виталий Фридзон. А также французский защитник Лео Вестерманн, резервные центровые Павел Коробков и Алан Макиев.

На их место были приглашены опытный защитник сборной Италии Дэниэл Хэкетт, один из лидеров «Пармы» Иван Ухов, а также два игрока из НБА — форвард Алек Питерс и центровой Джоэл Боломбой. Последний должен в ближайшее время получить российский паспорт и не будет считаться легионером. В целом — приобретения получились точечными, а глубина состава армейцев только выросла.

Претенденты на титул

И конкуренты у ЦСКА те же, что и раньше. В прошлом сезоне основным из них стали «Химки», занявшие в Единой лиге второе место и давшие ЦСКА бой в плей-офф Евролиги. Курс на строительство новой команды продолжился. Расставшись с Джеймсом Андерсоном, Томасом Робинсоном, Марко Тодоровичем и парой россиян, желто-синие сохранили костяк и пригласили нескольких сильных новобранцев. Из НБА приехал форвард Джордан Мики, а из европейских клубов — Тони Крокер, Кейси Пратер и разыгрывающий с болгарским паспортом Ди Бост. Также команду пополнил игрок сборной России Петр Губанов. Поэтому скамейка у подмосковного клуба тоже стала длиннее, и борьбу на два фронта они теперь могут перенести легче, чем прежде.

Масштабная перестройка летом прошла как в «Локомотиве», где после неудачной концовки сезона сменили всю бригаду легионеров, так и в «Зените», расставшемся почти со всеми лидерами команды. Да, у кубанцев и петербуржцев есть и достаточно солидные приобретения, чего стоят только, например, Айзейя Уайтхед или статусный Брендон Дженнингс, но как быстро новичкам удастся сыграться между собой?