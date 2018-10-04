«Нижний Новгород» разгромил «Пардубице» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Вторая встреча прошла с явным преимуществом нижегородской команды — несмотря на статус гостей, нижегородцы выиграли все четыре четверти, оставив соперника не у дел как в этой игре, так и в розыгрыше Лиги чемпионов ФИБА. Итоговый счёт встречи — 85:75 (27:14, 13:12, 24:18, 21:13). Счёт по сумме двух встреч — 177:141.