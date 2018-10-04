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21:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нижний Новгород» разгромил «Пардубице» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

«Нижний Новгород» на выезде разгромил чешский «Пардубице» и квалифицировался в регулярный сезон Лиги чемпионов ФИБА. Напомним, в первой встрече, проходившей дома, БК «НН» также одержал победу — 92:84.

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Источник: https://twitter.com/bc_nn

Вторая встреча прошла с явным преимуществом нижегородской команды — несмотря на статус гостей, нижегородцы выиграли все четыре четверти, оставив соперника не у дел как в этой игре, так и в розыгрыше Лиги чемпионов ФИБА. Итоговый счёт встречи — 85:75 (27:14, 13:12, 24:18, 21:13). Счёт по сумме двух встреч — 177:141.

По результатам квалификации «Нижний Новгород» попал в группу А, где уже находятся «Анвил» (Польша), «Банвит» (Турция), «Ле-Ман» (Франция), «Людвигсбург» (Германия), «Сидигас Авеллино» (Италия), «Вентспилс» (Латвия). Сегодня поздно вечером в паре «Мурсия» (Испания) — «Спиру Шарлеруа» (Бельгия) определится восьмой участник группы.

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