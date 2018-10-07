Баскетболисты «Астаны» стартовали с поражения от ЦСКА в новом сезоне Единой лиге ВТБ

Игра в столице Казахстана завершилась со счетом 61:86. Хозяева минимально вели после первой четверти, но в остальных сильнее был ЦСКА.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tMJ1ay5g6T4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Самым результативным игроком матча стал Оттело Хантер из ЦСКА, набравший 18 очков. У «Астаны» больше всего очков принес Джеффри Гросселл — 14.