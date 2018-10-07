Баскетболисты «Астаны» стартовали с поражения от ЦСКА в новом сезоне Единой лиге ВТБ
Баскетболисты «Астаны» уступили московскому ЦСКА в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.
Баскетболисты «Астаны» уступили московскому ЦСКА в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в столице Казахстана завершилась со счетом 61:86. Хозяева минимально вели после первой четверти, но в остальных сильнее был ЦСКА.
Самым результативным игроком матча стал Оттело Хантер из ЦСКА, набравший 18 очков. У «Астаны» больше всего очков принес Джеффри Гросселл — 14.
В следующем матче «Астана» в гостях сыграет с белорусским «Цмоки-Минс». Игра пройдет 13 октября и начнется в 20:00 по столичному времени.