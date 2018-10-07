«Цмокі-Мінск» потерпели поражение от польского клуба «Зелена Гура»

Команды начали матч на высоких скоростях, и «Зелена гура» не выглядела новичком. Стартовый отрезок стараниями Маркела Старкса (7 очков) остался за гостями. Но минчане довольно быстро поймали ритм, реализовали несколько бросков с дистанции и догнали соперника. В попытках выйти вперед «Цмокі» стали спешить, злоупотребляли индивидуальной игрой и, как следствие, стали ошибаться.