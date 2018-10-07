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21:01 (мск), источник: БЕЛТА

«Цмокі-Мінск» потерпели поражение от польского клуба «Зелена Гура»

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Цмокі-Мінск» потерпели поражение от польского клуба «Зелена Гура» на старте регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ — 71:88.

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Источник: РИА "Новости"

Команды начали матч на высоких скоростях, и «Зелена гура» не выглядела новичком. Стартовый отрезок стараниями Маркела Старкса (7 очков) остался за гостями. Но минчане довольно быстро поймали ритм, реализовали несколько бросков с дистанции и догнали соперника. В попытках выйти вперед «Цмокі» стали спешить, злоупотребляли индивидуальной игрой и, как следствие, стали ошибаться.

Заключительная 10-минутка уже прошла под диктовку «зеленых». «Зелена гура» владела комфортным преимуществом и быстро гасила все попытки хозяев вернуться в игру.

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