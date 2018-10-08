«Химки» победили в гостях «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» обыграли на выезде красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» обыграли на выезде красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в понедельник в Красноярске, завершилась со счетом 99:67 (28:23, 17:17, 32:18, 22:9) в пользу гостей. У «Химок» 21 очко набрал Энтони Гилл, а Алексей Швед оформил
В следующем матче турнира «Химки» 14 октября примут эстонский «Калев», а «Енисей» в этот же день встретится дома с пермской «Пармой».