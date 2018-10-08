«Химки» победили в гостях «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в понедельник в Красноярске, завершилась со счетом 99:67 (28:23, 17:17, 32:18, 22:9) в пользу гостей. У «Химок» 21 очко набрал Энтони Гилл, а Алексей Швед оформил дабл-дабл (20 очков + 11 передач). У «Енисея» 14 очков на счету Тайлера Стоуна.