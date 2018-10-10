Слишком много проблем: «Зенит» проиграл в Белграде

Источник: basket.fc-zenit.ru

«Зенит» и «Партизан» уже давно не новички в европейских турнирах, однако клубы ещё ни разу не встречались друг с другом. Так вышло, что к первой очной ставке в своей истории команды подошли явно не в лучшем настроении.

Сербы в последнее время не впечатляют: провалили прошлый сезон и вылетели после первого группового раунда, не выиграли ни одного домашнего матча, в октябре-2018 уже успели проиграть «Тренто» и, с учётом прошлого сезона, имели все шансы отдать девятый подряд матч. В команде не осталось звёзд даже калибра прошлогоднего Найджела Уильям-Госса, и клуб делает ставку на собственных воспитанников. Не от хорошей жизни, само собой, хотя «Партизан» и славится отличной школой.

У «Зенита» тоже проблем было по горло. Сергей Карасёв после столкновения с Джамелом Маклином в Краснодаре избежал серьёзной травмы, но всё равно пропустит несколько недель. Брэндон Дженнингс тоже не был готов сыграть в Белграде. Эти двое в первом матче суммарно выбили статистику 37 + 12 + 11, а заменил их один лишь Галь Мекель. Который никогда не славился результативностью. Про травмы Шона Арманда и Антона Пушкова мы уже не говорим, с этим болельщики питерцев успели смириться.

Если мысли Василия Карасёва перед матчем и можно было выразить, то Роскомнадзор наверняка бы это не одобрил. А тут ещё и местные болельщики, истосковавшиеся по Еврокубку, всё лето берегли голосовые связки.

При этом игра «Зенита» в первой половине выглядела рвано, но сносно. Мекель был Мекелем до конца и терял мяч после выпендрёжных передач, но в общем и целом не сильно выпадал из игры гостей. Питерцы сходу пристрелялись к белградским кольцам и регулярно убегали от хозяев. Те, правда, принимали предложенный ран-н-ган и регулярно догоняли, но на перерыв сине-бело-голубые всё равно ушли при «+7». В основном за счёт игры Рэйнольдса под чужим кольцом и дальним попаданиям — 5/9 у «Зенита» против 1/7 у хозяев.

Проблемы начались в начале третьей четверти: за семь минут «Зенит» превратил «+9» в «-8», израсходовал три тайм-аута и дал разыграться подрастающей сербской звезда Раде Загорацу, набравшему 12 очков менее чем за шесть минут. Но сербы тоже вкатываются в сезон и ещё не научились играть стабильно — команда Чанака растеряла запал и начала проваливаться в защите. Последнюю четверть команды начинали при равном счёте.

И сначала можно было даже поверить в чудеса. Ютофф впервые в матче промазал тогда, когда на его счету было 23 очка и 5/5 трёшек. При этом к тому моменту он провёл на паркете 18 минут. Нет, сынок, это фантастика…

Но американец должен был когда-то остановиться, и он остановился. А у «Партизана» как раз подоспели контраргументы в виде дальнего попадания Сая и двух точных бросков из-под кольца в исполнении Гагича. Отыграть это за оставшиеся полторы минуты было выше сил питерцев.

Команда Василия Карасёва терпит первое поражение в сезоне Еврокубка, а «Партизан» — побеждает дома впервые за четыре года. В декабре 2014-го Душко Вуйошевич обыграл в Белграде волгоградский «Красный Октябрь», и с тех пор болельщики некогда грозного клуба забыли вкус побед. Теперь он вернулся.