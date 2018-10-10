Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Албания0
Иордания0
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА0
Локомотив0
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА2
ХК Динамо1
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Украина
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит4
Витязь1
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг1
Автомобилист4
Футбол. Кубок России
17:00
ТюменьП 3:01
ЦСКА1
Хоккей. НХЛ
11.10
Оттава Сенаторз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
11.10
Вашингтон Кэпиталз
Вегас Голден Найтс
Футбол. Сборные
14:30
Индонезия3
Мьянма0
Хоккей. НХЛ
11.10
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
23«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
12Дебют Еременко в «Спартаке»
20:21 (мск), источник: Vesti.kz

БК «Астана» подписал американского защитника

Американский защитник 32-летний Майкл Дженкинс согласовал условия контракта с БК «Астана», передает sports.ru.

Наверх

Прошлый сезон баскетболист отыграл за «Венецию», набирая 6,2 очка в среднем за матч в итальянской Серии А и 5,8 очка в Лиге чемпионов.

Напомним, перед стартом сезона руководство «Астаны» отметило, что требуется еще усиление. В первом матче сезона столичная команда на своей арене уступила московскому ЦСКА.

Нападающий сборной Казахстана Найджел Доус помог своему новому клубу выиграть 16-й матч подряд в КХЛ
ЦСКА по пенальти проиграл «Тюмени» и вылетел из Кубка России
Путин встретился с Нурмагомедовым и поздравил его с победой
«Автомобилист» одержал 16-ю победу подряд, обыграв «Металлург»
Ковальчук забросил шайбу впервые после возвращения в НХЛ
Американский боец поделился ожиданиями от поединка с Емельяненко
Флойд Мейвезер: Нурмагомедов должен быть серьезно оштрафован
Скандал в Бельгии: 9 клубов подозреваются в договорных матчах
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь