БК «Астана» подписал американского защитника
Американский защитник 32-летний Майкл Дженкинс согласовал условия контракта с БК «Астана», передает sports.ru.
Американский защитник 32-летний Майкл Дженкинс согласовал условия контракта с БК «Астана», передает sports.ru.
Прошлый сезон баскетболист отыграл за «Венецию», набирая 6,2 очка в среднем за матч в итальянской Серии А и 5,8 очка в Лиге чемпионов.
Напомним, перед стартом сезона руководство «Астаны» отметило, что требуется еще усиление. В первом матче сезона столичная команда на своей арене уступила московскому ЦСКА.