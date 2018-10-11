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00:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Откройте, Евролига!

Кто примерит весной европейскую корону? ЦСКА и «Химки» в числе претендентов.

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В четверг матчами в четырех городах Старого Света, в том числе и в Москве, стартует очередной розыгрыш главного клубного турнира континента. Представителей российского чемпионата в новом сезоне Евролиги вполне могло быть и три, но «Локомотив-Кубань», дойдя прошлой весной до финала Еврокубка, не смог сделать последний шаг и уступил «Дарушшафаке», тогда еще возглавляемой давним знакомцем отечественных болельщиков, заслуженным тренером России Дэвидом Блаттом. Поэтому, как и год назад, честь страны будут защищать ЦСКА и «Химки».

ЦСКА против "Химок" в матче за попадание в "Финал четырех" | Источник: Спорт-Экспресс

Армейские амбиции

Армейцы, участвовавшие в 15 «Финалах четырех» за 16 лет и трижды в них побеждавшие, заслуженно входят в число главных фаворитов турнира. Это настоящий европейский тяжеловес и топ-клуб, не зря же ЦСКА в прошлом сезоне уверенно выиграл регулярный чемпионат, потерпев всего шесть поражений.

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Летом клуб расстался с двумя ветеранами, многолетним капитаном Виктором Хряпой и Виталием Фридзоном, переехавшим в Краснодар. А также с французским защитником Лео Вестерманном, которому раскрыться в полной мере помешали травмы. Вместо них из НБА были приглашены два перспективных «больших» — Алек Питерс и Джоэл Боломбой, причем последний является уроженцем Донецка, его мама русская, а сам он уже подал документы на получение российского гражданства. Защитников армейские скауты нашли по эту сторону Атлантики — ими стали опытный игрок сборной Италии Дэниэл Хэкетт и один из лидеров пермской «Пармы» Иван Ухов.

Если судить по предсезонным и первым внутренним играм, новички прибавили команде глубины состава. Вместе с этим в строю все те, кто определял игру команды, в том числе и Нандо Де Коло с Серхио Родригесом, и Уилл Клайберн с новым капитаном команды Кайлом Хайнсом. Сомнений в том, какая цель стоит перед армейцами, быть не может.

Помощь для Шведа

«Химки» же, в прошлом сезоне впервые в истории клуба попавшие в плей-офф, теперь в полном соответствии с логикой и законами жанра хотят сделать шаг вперед, и ради этого тоже плодотворно поработали на рынке. Желто-синие больше не дерзкие незнакомцы, соперники теперь понимают силу команды. Но вместе с тем они по-прежнему скорее темная лошадка, чем фаворит.

Алексей Швед | Источник: Спорт-Экспресс

В прошлом сезоне у команды были проблемы с игрой на два фронта, это признавали и главный тренер Георгиос Барцокас, и генеральный директор Павел Астахов. Поэтому летом клуб, с одной стороны, сохранил лидеров в лице Алексея Шведа и Энтони Гилла, а с другой — постарался расширить скамейку.

И это удалось — заднюю линию пополнили обладатель болгарского паспорта Ди Бост, Тони Крокер и Кейси Прэтер, а в переднюю из НБА был приглашен Джордан Мики. Ко двору пришелся и «большой» уровня сборной России Петр Губанов. Все это дает штабу «Химок» гораздо больше вариантов построения игры с возможностью давать передышку лидерам. Нет сомнений, что центром желто-синей вселенной останется Швед, но и он не железный.

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Максимальная конкуренция

Между прочим, «Химки» стали единственной из команд, не обладающих постоянной лицензией Евролиги, сохранившей место в турнире второй год подряд. Кстати, помимо испанских «Уникахи» и «Валенскии», а также немецкого «Бамберга», в нынешнем сезоне мы не увидим «Црвену Звезду». Белградцы уступили место черногорской «Будучности». Также новобранцами лиги стали «Бавария», «Гран Канария» и «Дарушшафака».

Сезон обещает быть очень интересным, ведь на высокие места будут претендовать с десяток команд. Помимо ЦСКА и «Химок» это, конечно, чемпионы последних лет «Реал» и «Фенербахче». Как и греческие гранды «Олимпиакос», пригласивший на пост тренера Блатта, и «Панатинаикос». Потративший уйму денег на трансферы «Эфес» и «Барселона», прошлый розыгрыш провалившая. «Баскония», которой очень хочется сыграть в домашнем «Финале четырех», и главное открытие предыдущего сезона «Жальгирис». А пример литовцев показывает, что добиваться успеха способны и клубы с не самым большим бюджетом и с не самыми звездными игроками. Поэтому и остальные команды со счетов раньше времени сбрасывать не стоит.

Евролига

«Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), «Баскония» (Испания), «Будучност» (Черногория), «Гран Канария» (Испания), «Дарушшафака» (Турция), «Жальгирис» (Литва), «Маккаби» (Израиль), «Милан» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Панатинакос» (Греция), «Реал» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «ХИМКИ» (Россия), ЦСКА (Россия), «Эфес» (Турция).

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