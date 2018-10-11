Откройте, Евролига!

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Кто примерит весной европейскую корону? ЦСКА и «Химки» в числе претендентов.
Кто примерит весной европейскую корону? ЦСКА и «Химки» в числе претендентов.
В четверг матчами в четырех городах Старого Света, в том числе и в Москве, стартует очередной розыгрыш главного клубного турнира континента. Представителей российского чемпионата в новом сезоне Евролиги вполне могло быть и три, но «Локомотив-Кубань», дойдя прошлой весной до финала Еврокубка, не смог сделать последний шаг и уступил «Дарушшафаке», тогда еще возглавляемой давним знакомцем отечественных болельщиков, заслуженным тренером России Дэвидом Блаттом. Поэтому, как и год назад, честь страны будут защищать ЦСКА и «Химки».
Армейцы, участвовавшие в 15 «Финалах четырех» за 16 лет и трижды в них побеждавшие, заслуженно входят в число главных фаворитов турнира. Это настоящий европейский тяжеловес и
Летом клуб расстался с двумя ветеранами, многолетним капитаном Виктором Хряпой и Виталием Фридзоном, переехавшим в Краснодар. А также с французским защитником Лео Вестерманном, которому раскрыться в полной мере помешали травмы. Вместо них из НБА были приглашены два перспективных «больших» — Алек Питерс и Джоэл Боломбой, причем последний является уроженцем Донецка, его мама русская, а сам он уже подал документы на получение российского гражданства. Защитников армейские скауты нашли по эту сторону Атлантики — ими стали опытный игрок сборной Италии Дэниэл Хэкетт и один из лидеров пермской «Пармы» Иван Ухов.
Если судить по предсезонным и первым внутренним играм, новички прибавили команде глубины состава. Вместе с этим в строю все те, кто определял игру команды, в том числе и Нандо Де Коло с Серхио Родригесом, и Уилл Клайберн с новым капитаном команды Кайлом Хайнсом. Сомнений в том, какая цель стоит перед армейцами, быть не может.
«Химки» же, в прошлом сезоне впервые в истории клуба попавшие в
В прошлом сезоне у команды были проблемы с игрой на два фронта, это признавали и главный тренер Георгиос Барцокас, и генеральный директор Павел Астахов. Поэтому летом клуб, с одной стороны, сохранил лидеров в лице Алексея Шведа и Энтони Гилла, а с другой — постарался расширить скамейку.
И это удалось — заднюю линию пополнили обладатель болгарского паспорта Ди Бост, Тони Крокер и Кейси Прэтер, а в переднюю из НБА был приглашен Джордан Мики. Ко двору пришелся и «большой» уровня сборной России Петр Губанов. Все это дает штабу «Химок» гораздо больше вариантов построения игры с возможностью давать передышку лидерам. Нет сомнений, что центром
Между прочим, «Химки» стали единственной из команд, не обладающих постоянной лицензией Евролиги, сохранившей место в турнире второй год подряд. Кстати, помимо испанских «Уникахи» и «Валенскии», а также немецкого «Бамберга», в нынешнем сезоне мы не увидим «Црвену Звезду». Белградцы уступили место черногорской «Будучности». Также новобранцами лиги стали «Бавария», «Гран Канария» и «Дарушшафака».
Сезон обещает быть очень интересным, ведь на высокие места будут претендовать с десяток команд. Помимо ЦСКА и «Химок» это, конечно, чемпионы последних лет «Реал» и «Фенербахче». Как и греческие гранды «Олимпиакос», пригласивший на пост тренера Блатта, и «Панатинаикос». Потративший уйму денег на трансферы «Эфес» и «Барселона», прошлый розыгрыш провалившая. «Баскония», которой очень хочется сыграть в домашнем «Финале четырех», и главное открытие предыдущего сезона «Жальгирис». А пример литовцев показывает, что добиваться успеха способны и клубы с не самым большим бюджетом и с не самыми звездными игроками. Поэтому и остальные команды со счетов раньше времени сбрасывать не стоит.