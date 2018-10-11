«Спим и видим, как станем чемпионами»
Второй сезон Евролиги в Мытищах, очередная война Барцокаса и Дэвид Блатт в гостях. «Химки» начнут сезон матчем с «Олимпиакосом».
Второй сезон Евролиги в Мытищах, очередная война Барцокаса и Дэвид Блатт в гостях. «Химки» начнут сезон матчем с «Олимпиакосом».
От выступления «Химок» в Евролиге прошлого сезона осталось ощущение недосказанности. Скандальный четвёртый матч серии с ЦСКА завершил выступление команды Барцокаса, хотя та была категорически не согласна с судейской трактовкой последних секунд. Как бы там ни было, в этом году химчане снова в деле. Они начнут сезон в Мытищах 12 октября встречей с «Олимпиакосом». Для Георгиоса Барцокаса в этом есть как плюсы, так и минусы.
Греческий тренер
Тем более дело не только в болельщиках. Во время работы в «Локомотиве» из командировки в Афины коуч приехал очень недовольный тем, что команда не повезла с собой
Тренер уже наверняка поблагодарил всех греческих богов за то, что первый матч его команды пройдёт в Мытищах. Здесь его любят, да и для «Химок» местный паркет уже давно стал домашним. В прошлом году
Форвард «Химок» Энтони Гилл считает, что встречи с командами уровня «Олимпиакоса» даже полезно играть в начале сезона.
«Мы пока всё ещё изучаем друг друга, и встреча с “Олимпиакосом” для нас будет настоящей проверкой. Это нужно нам самим. Мы не бежим от встреч с сильными соперниками и, напротив, стараемся играть с теми, кто — в теории — может быть лучше нас. Причём чем раньше мы будем играть с такими командами, тем раньше мы станем лучше. Так что это нам поможет», — сказал Гилл.
Мы привыкли к тому, что Дэвид Блатт — волшебник, и воспринимаем это как должное. Но без Папаниколау и Спанулиса колдовать стало намного сложнее. Выбывший в начале второй встречи Алекс Тупан также не облегчил задачу. Пока непонятно, будет ли эта троица готова сыграть в стартовом матче Евролиги. Но в любом случае из игрового ритма они уже выпали.
У «Химок» с составом всё
«Алексей — наш лучший игрок, но в его статистике большую роль играет и команда. Так как в межсезонье по составу мы стали ещё сильнее, то теперь спим и видим, как станем чемпионами», — сказал Астахов.
Долгий и непростой путь «Химок» к чемпионству начнётся 12 октября матчем с «Олимпиакосом».