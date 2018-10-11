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10:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спим и видим, как станем чемпионами»

Второй сезон Евролиги в Мытищах, очередная война Барцокаса и Дэвид Блатт в гостях. «Химки» начнут сезон матчем с «Олимпиакосом».

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Источник: РИА "Новости"

От выступления «Химок» в Евролиге прошлого сезона осталось ощущение недосказанности. Скандальный четвёртый матч серии с ЦСКА завершил выступление команды Барцокаса, хотя та была категорически не согласна с судейской трактовкой последних секунд. Как бы там ни было, в этом году химчане снова в деле. Они начнут сезон в Мытищах 12 октября встречей с «Олимпиакосом». Для Георгиоса Барцокаса в этом есть как плюсы, так и минусы.

Греческий тренер по-прежнему называет работу в «Оли» не иначе как войной. Он привёз в Пирей европейскую корону, но был низвергнут собственными болельщиками за проигрыш «Пао» в финале национального Кубка. С тех пор каждая поездка в Грецию была для тренера испытанием: в гостях у «Оли» ему вспоминают матч с «Панатинаикосом», на паркете «Пао» костерят за прошлое с «Олимпиакосом». И все вместе — наверное, единственная вещь, которую болельщики двух непримиримых клубов делают вместе — ненавидят. Вот же парадокс.

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Тем более дело не только в болельщиках. Во время работы в «Локомотиве» из командировки в Афины коуч приехал очень недовольный тем, что команда не повезла с собой пресс-службу — атаки местных журналистов стоят Барцокасу месячного запаса нервов, а ответы на их вопросы всё равно нельзя печатать. Вот же проклятые «эллины», отовсюду норовят уколоть!

Тренер уже наверняка поблагодарил всех греческих богов за то, что первый матч его команды пройдёт в Мытищах. Здесь его любят, да и для «Химок» местный паркет уже давно стал домашним. В прошлом году жёлто-синие там деклассировали «Оли» с 28-очковой разницей.

Форвард «Химок» Энтони Гилл считает, что встречи с командами уровня «Олимпиакоса» даже полезно играть в начале сезона.

«Мы пока всё ещё изучаем друг друга, и встреча с “Олимпиакосом” для нас будет настоящей проверкой. Это нужно нам самим. Мы не бежим от встреч с сильными соперниками и, напротив, стараемся играть с теми, кто — в теории — может быть лучше нас. Причём чем раньше мы будем играть с такими командами, тем раньше мы станем лучше. Так что это нам поможет», — сказал Гилл.

При этом к качеству баскетбола самого «Олимпиакоса» прямо сейчас есть вопросы. Греки уже приезжали в Россию две недели назад на Кубок Гомельского и не смогли переиграть в основное время ни «Анадолу», ни УНИКС. В игре греков не всё было радужно даже со скидкой на предсезонный характер турнира.

Мы привыкли к тому, что Дэвид Блатт — волшебник, и воспринимаем это как должное. Но без Папаниколау и Спанулиса колдовать стало намного сложнее. Выбывший в начале второй встречи Алекс Тупан также не облегчил задачу. Пока непонятно, будет ли эта троица готова сыграть в стартовом матче Евролиги. Но в любом случае из игрового ритма они уже выпали.

У «Химок» с составом всё более-менее ровно: жёлто-синие провели два матча на выезде, последовательно разгромив ВЭФ и «Енисей». Возможно, это не самые показательные матчи, но форма главной звезды химчан Алексея Шведа совершенно точно не вызывает вопросов уже сейчас. По словам генерального директора подмосковной команды Павла Астахова, если в прошлом сезоне Швед ставил индивидуальные рекорды результативности, то в нынешнем году его мотивацией может стать желание завоевать титул MVP и привести команду к титулам.

«Алексей — наш лучший игрок, но в его статистике большую роль играет и команда. Так как в межсезонье по составу мы стали ещё сильнее, то теперь спим и видим, как станем чемпионами», — сказал Астахов.

Долгий и непростой путь «Химок» к чемпионству начнётся 12 октября матчем с «Олимпиакосом».

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