Семь лет побед. ЦСКА снова сильнее «Барселоны»

Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА (Россия) — Барселона (Испания) — 95:75 (21:17, 30:12, 18:29, 26:17)

ЦСКА (Россия): Де Коло (17), Питерс (0), Хантер (6), Курбанов (6), Хэкетт (7); Ухов (1), Антонов (0), Родригес (12), Воронцевич (7), Клайберн (13), Хиггинс (18), Хайнс (8).

«Барселона» (Испания): Рибас (0), Синглтон (7), Хюртель (5), Клавер (4), Томич (6); Серафин (6), Пангос (2), Блажич (11), Шмитс (7), Пустовой (8), Ориола (4), Курич (15).

11 октября. Москва. «Мегаспорт».

С каждым годом в составе каталонского суперклуба остается все меньше игроков, которые еще помнят вкус выездных побед над армейцами — например, одним из таких был легендарный Хуан Карлос Наварро, завершивший карьеру летом. Теперь «последним из могикан» остался центровой Анте Томич. Между прочим, текучку кадров в стане «Барселоны» усиливают и неудачи последних лет — по сути, два последних сезона сине-гранатовые провалили. И каждый раз перед стартом нового их болельщики надеются, что вот теперь-то «Барса» даст жару, благо и финансовые возможности позволяют клубу ставить высокие цели. Но судя по первому матчу, команда у каталонцев еще сыровата.

Но это проблемы испанских болельщиков — российским же любителям баскетбола, конечно, хотелось посмотреть на ЦСКА. Это можно было судить и по заполненным трибунам «Мегаспорта».

Армейцы провели в межсезонье точечное усиление и должны были стать еще сильнее. Штаб Димитриса Итудиса получил больше возможностей для маневра, и первые два матча в Единой лиге красно-синие выиграли с одинаковым преимуществом в 25 очков. Теперь настало время проверить силы на европейском уровне.

Минутное оцепенение

Штаб ЦСКА удивил стартовой расстановкой: Хантер, дебютант Питерс, Курбанов, Хэкетт и Де Коло. Похоже, Итудис и его штаб решили не брать с места в карьер и поначалу избрать оборонительный вариант.

И действительно, волнение на старте нового сезона тому виной или что-либо другое, но поначалу хозяева играли довольно нервно. Например, на протяжении трех с половиной минут армейцы не забивали с игры, и эту «засуху» прервал броском со средней дистанции Хайнс. Но психологически команда все равно чувствовала себя раскованно — Воронцевич, два раза промазавший из-за дуги, перед третьим броском не колебался, попал и вывел ЦСКА вперед.

Впрочем, и «Барселона» не предложила сопернику ничего особенного — никаких сверзадач каталонцы не ставили. Красно-синие постепенно стряхнули с себя оцепенение первых минут — в концовке первой четверти две «трехи» Родригеса напомнили об атакующей мощи команды. А затем вернулась и легкость.

Попытка — не пытка

Вторая четверть наглядно показала, в чем именно заключается преимущество ЦСКА. На протяжении первых минут армейцы взвинтили темп и совершили рывок 10:0. На площадке царили Хайнс и Хиггинс — новый капитан ЦСКА сделал несколько перехватов и блок-шот, а его соотечественник набрал за несколько минут 12 очков — три «трехи» и попадание из-под кольца с фолом.

Это задало тон всей 10-минутке — гости раз за разом промахивались, а ЦСКА методично их наказывал. Здорово играли и Де Коло, и Родригес, проводивший 200-й матч в Евролиге, и Клайберн, в одном из эпизодов сделавший шикарный данк. «Барселона» смотрелась не самой сильной командой Единой лиги, условным ВЭФом, героем фильма «Я не знаю, что вы делали все прошлое лето». А преимущество армейцев к большому перерыву перевалило за «+20».

Но поздравлять ЦСКА с победой и расходиться было рано. Если «Барселона» и могла спасти игру, то делать это надо было, начиная с третьей четверти. И гости со стартовым свистком бульдозером поперли вперед. Удачно вступили в игру с лавки украинский центровой Артем Пустовой и латвийский снайпер Роланд Шмитс, а бремя лидера на себя взял отлично знакомый по выступлениям за «Зенит» Кайл Курич, «разбомбивший» кольцо хозяев.