ЦСКА одержал третью победу подряд на старте сезона Единой лиги ВТБ
ТАСС, 13 октября. Московский ЦСКА одержал победу над «Нижним Новгородом» со счетом 84:78 в домашнем матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.
ТАСС, 13 октября. Московский ЦСКА одержал победу над «Нижним Новгородом» со счетом 84:78 в домашнем матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком матча стал форвард армейцев Уилл Клайберн, в его активе 19 очков. Для ЦСКА эта победу стала третьей подряд на старте текущего сезона турнира. «Нижний Новгород» потерпел второе поражение кряду.
В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место, «Нижний Новгород» идет 10-м.
ЦСКА в следующем матче 22 октября примет эстонский «Калев», «Нижний Новгород» 20 октября в гостях сыграет с белорусским клубом «Цмоки-Минск».
В другом матче игрового дня «Астана» в гостях обыграла «Цмоки-Минск» со счетом 93:86.