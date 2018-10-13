Баскетболисты «Астаны» одержали первую победу в сезоне
Баскетболисты «Астаны» обыграли белорусский «Цмоки-Минск» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.
Баскетболисты «Астаны» обыграли белорусский «Цмоки-Минск» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Минске завершилась со счетом 93:86 в пользу гостей. Для «Астаны» эта победа стала первой в сезоне.
Напомним, в новом сезоне Единой лиги ВТБ «Астана» стартовала с домашнего поражения от московского ЦСКА — 61:86.
Следующий матч «Астана» проведет 21 октября, когда дома примет «Зенит». Игра начнется в 15:00 по столичному времени.