Баскетболисты «Астаны» одержали первую победу в сезоне

Игра в Минске завершилась со счетом 93:86 в пользу гостей. Для «Астаны» эта победа стала первой в сезоне.

Напомним, в новом сезоне Единой лиги ВТБ «Астана» стартовала с домашнего поражения от московского ЦСКА — 61:86.