Ближайшие матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о генсеке FIBA

Источник: AFP 2018

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Бауманн, входивший также в исполком и совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), скончался 14 октября в Буэнос-Айресе на 52-м году жизни от сердечного приступа во время юношеских Олимпийских игр.

«В память о генеральном секретаре FIBA Патрике Бауманне ближайшие матчи тура Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания. Патрик Бауманн внес неоценимый вклад в развитие мирового баскетбола, став знаковой личностью для современного олимпийского движения», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.