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20:03 (мск), источник: ТАСС

Ближайшие матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о генсеке FIBA

ТАСС, 16 октября. Ближайшие матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о генеральном секретаре Международной федерации баскетбола (FIBA) Патрике Бауманне. Об этом информирует пресс-служба лиги.

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Источник: AFP 2018

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Бауманн, входивший также в исполком и совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), скончался 14 октября в Буэнос-Айресе на 52-м году жизни от сердечного приступа во время юношеских Олимпийских игр.

«В память о генеральном секретаре FIBA Патрике Бауманне ближайшие матчи тура Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания. Патрик Бауманн внес неоценимый вклад в развитие мирового баскетбола, став знаковой личностью для современного олимпийского движения», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

Ближайшие матчи Единой лиги ВТБ пройдут 20 октября. В этот день состоятся встречи «Автодор» — «Енисей», «Локомотив-Кубань» — ВЭФ, «Цмоки-Минск» — «Нижний Новгород» и УНИКС — «Зелёна-Гура».

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