В Тель-Авиве без остановок: Де Коло расправился с «Маккаби»
ЦСКА не проигрывает израильтянам с «Финала четырёх» 2014 года и того самого перехвата Райса. Девятый матч подряд остался за
ЦСКА не проигрывает израильтянам с «Финала четырёх» 2014 года и того самого перехвата Райса. Девятый матч подряд остался за
«Маккаби» в межсезонье укрепился настолько, что тут же пошли разговоры не только про
На бумаге игра «Маккаби» была простой до ужаса. Блэк и Тайюс выжигают «краску» и мигом отдают
Но проблемы начались уже в первом туре в игре с «Панатинаикосом». Особенно провалилась командная игра, которую «Пао» читал так, будто бы она была написана на греческом. Но матч против ЦСКА обещал стать другим — тут и свои трибуны, и выученные уроки должны были сработать на
И всё это даже правда работало. Несмотря на то, что у Уилбекина не заладился дальний бросок, он пошёл у всей остальной команды, которая после одного из
Но — чёрт возьми! — де Коло вдруг забыл, как промахиваться. И с этим решительно ничего нельзя было сделать. Француз шёл и шёл под кольцо, откуда за первую половину с контактами, зависаниями, силовыми проходами и всеми сопутствующим помехами попал шесть из шести. Отдал три передачи, сделал три перехвата, закончил половину точной трёхой с отпрыгиванием. Не существует обороны против такого де Коло.
Свою лучшую игру хозяева показали в третьей четверти. У них получалось держать де Коло от получения, Калойаро и Блэк отлично справлялись как за пределами дуги, так и внутри нее. «Маккаби» стал отрываться от ЦСКА и даже ушёл вперёд на несколько атак.
Но на этом успехи израильтян закончились.
Гандикап растаял ещё в концовке третьей десятиминутки, а в начале четвёртой снова о себе напомнил де Коло. Окончательно же надежды «Маккаби» на победу похоронил Кори Хиггинс — он слаломным проходом промчался через всю площадку и попал, затем в защите перехватил, потом попал трёху. Незадолго до этого за пятый фол отправился отдыхать Скотти Уилбекин, и попытки израильской команды отыграться были уже что мёртвому припарка. То есть теоретические шансы у Спахии были, но они отчаянно стремились к нулю с каждым ударом мячом в пол.
В результате — 89:86 в пользу ЦСКА. Армейцы не проигрывают «Маккаби с «Финала четырёх» 2014 года. Ну вы помните Тайриза Райса и тот перехват. Ладно, кто старое помянет… Уже послезавтра ЦСКА примет дома турецкую «Дарушшафаку». Там в этом сезоне нет ни Уилбекина, ни Блатта, но это всё равно должно быть интересно — команда набросала 93 очка «Реалу» и обыграла новичка Евролиги «Будучность».
«Маккаби» же начинает турнир с двух поражений, и если команда ещё планирует оправдать выданные ей летом авансы, то пора начинать это делать. На очереди у израильтян «Будучность».