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16 октября, источник: Чемпионат.com

В Тель-Авиве без остановок: Де Коло расправился с «Маккаби»

ЦСКА не проигрывает израильтянам с «Финала четырёх» 2014 года и того самого перехвата Райса. Девятый матч подряд остался за красно-синими.

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Источник: РИА "Новости"

«Маккаби» в межсезонье укрепился настолько, что тут же пошли разговоры не только про плей-офф, но и о «Финале четырёх». Особенно выделялись Скотти Уилбекин, в прошлом году поставивший на колени весь Еврокубок, и Тарик Блэк.

На бумаге игра «Маккаби» была простой до ужаса. Блэк и Тайюс выжигают «краску» и мигом отдают кому-то из быстроногих защитников — у Нэвена Спахии для этого есть Уилбекин и Дибартоломеу, да и Кейн не дурак сбегать в «транзишн». Если вдруг нападение застопорилось, то можно чуть постучать мячом и подождать Блэка или Тайюса, которые подчистят чужой щит. Всё. Эта донельзя простая схема должна была работать хотя бы исходя из имён.

Но проблемы начались уже в первом туре в игре с «Панатинаикосом». Особенно провалилась командная игра, которую «Пао» читал так, будто бы она была написана на греческом. Но матч против ЦСКА обещал стать другим — тут и свои трибуны, и выученные уроки должны были сработать на Тель-Авив.

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И всё это даже правда работало. Несмотря на то, что у Уилбекина не заладился дальний бросок, он пошёл у всей остальной команды, которая после одного из тайм-аутов Спахии расстреляла ЦСКА издали целой серией попаданий. Ролл, Калойаро, Кейн, даже Блэк не сразу, но втянулся. Питерса просто выключили. Да всё было на месте. В любой другой игре «Маккаби» уверенно контролировал бы ход матча.

Но — чёрт возьми! — де Коло вдруг забыл, как промахиваться. И с этим решительно ничего нельзя было сделать. Француз шёл и шёл под кольцо, откуда за первую половину с контактами, зависаниями, силовыми проходами и всеми сопутствующим помехами попал шесть из шести. Отдал три передачи, сделал три перехвата, закончил половину точной трёхой с отпрыгиванием. Не существует обороны против такого де Коло.

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Свою лучшую игру хозяева показали в третьей четверти. У них получалось держать де Коло от получения, Калойаро и Блэк отлично справлялись как за пределами дуги, так и внутри нее. «Маккаби» стал отрываться от ЦСКА и даже ушёл вперёд на несколько атак.

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Но на этом успехи израильтян закончились. Красно-синие проникающими передачами стали заигрывать в «краске» Хайнса, стал просачиваться под кольцо Хиггинс, Итудис даже выпустил на паркет Ухова, и тот отлично вписался в темп игры.

Гандикап растаял ещё в концовке третьей десятиминутки, а в начале четвёртой снова о себе напомнил де Коло. Окончательно же надежды «Маккаби» на победу похоронил Кори Хиггинс — он слаломным проходом промчался через всю площадку и попал, затем в защите перехватил, потом попал трёху. Незадолго до этого за пятый фол отправился отдыхать Скотти Уилбекин, и попытки израильской команды отыграться были уже что мёртвому припарка. То есть теоретические шансы у Спахии были, но они отчаянно стремились к нулю с каждым ударом мячом в пол.

В результате — 89:86 в пользу ЦСКА. Армейцы не проигрывают «Маккаби с «Финала четырёх» 2014 года. Ну вы помните Тайриза Райса и тот перехват. Ладно, кто старое помянет… Уже послезавтра ЦСКА примет дома турецкую «Дарушшафаку». Там в этом сезоне нет ни Уилбекина, ни Блатта, но это всё равно должно быть интересно — команда набросала 93 очка «Реалу» и обыграла новичка Евролиги «Будучность».

«Маккаби» же начинает турнир с двух поражений, и если команда ещё планирует оправдать выданные ей летом авансы, то пора начинать это делать. На очереди у израильтян «Будучность».

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