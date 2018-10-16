В Тель-Авиве без остановок: Де Коло расправился с «Маккаби»

Источник: РИА "Новости"

«Маккаби» в межсезонье укрепился настолько, что тут же пошли разговоры не только про плей-офф, но и о «Финале четырёх». Особенно выделялись Скотти Уилбекин, в прошлом году поставивший на колени весь Еврокубок, и Тарик Блэк.

На бумаге игра «Маккаби» была простой до ужаса. Блэк и Тайюс выжигают «краску» и мигом отдают кому-то из быстроногих защитников — у Нэвена Спахии для этого есть Уилбекин и Дибартоломеу, да и Кейн не дурак сбегать в «транзишн». Если вдруг нападение застопорилось, то можно чуть постучать мячом и подождать Блэка или Тайюса, которые подчистят чужой щит. Всё. Эта донельзя простая схема должна была работать хотя бы исходя из имён.

Но проблемы начались уже в первом туре в игре с «Панатинаикосом». Особенно провалилась командная игра, которую «Пао» читал так, будто бы она была написана на греческом. Но матч против ЦСКА обещал стать другим — тут и свои трибуны, и выученные уроки должны были сработать на Тель-Авив.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bo_X_zijYHt/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bo_X_zijYHt/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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ЦСКА прилетел в Тель-Авив, где сыграет с @maccabitlv. Защитник @ukhoviv о предстоящем матче в репортаже #CSKAbasketTV</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/cskabasket/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> CSKA Moscow</a> (@cskabasket) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-16T10:16:06+00:00">Oct 16, 2018 at 3:16am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И всё это даже правда работало. Несмотря на то, что у Уилбекина не заладился дальний бросок, он пошёл у всей остальной команды, которая после одного из тайм-аутов Спахии расстреляла ЦСКА издали целой серией попаданий. Ролл, Калойаро, Кейн, даже Блэк не сразу, но втянулся. Питерса просто выключили. Да всё было на месте. В любой другой игре «Маккаби» уверенно контролировал бы ход матча.

Но — чёрт возьми! — де Коло вдруг забыл, как промахиваться. И с этим решительно ничего нельзя было сделать. Француз шёл и шёл под кольцо, откуда за первую половину с контактами, зависаниями, силовыми проходами и всеми сопутствующим помехами попал шесть из шести. Отдал три передачи, сделал три перехвата, закончил половину точной трёхой с отпрыгиванием. Не существует обороны против такого де Коло.

Свою лучшую игру хозяева показали в третьей четверти. У них получалось держать де Коло от получения, Калойаро и Блэк отлично справлялись как за пределами дуги, так и внутри нее. «Маккаби» стал отрываться от ЦСКА и даже ушёл вперёд на несколько атак.

Но на этом успехи израильтян закончились. Красно-синие проникающими передачами стали заигрывать в «краске» Хайнса, стал просачиваться под кольцо Хиггинс, Итудис даже выпустил на паркет Ухова, и тот отлично вписался в темп игры.

Гандикап растаял ещё в концовке третьей десятиминутки, а в начале четвёртой снова о себе напомнил де Коло. Окончательно же надежды «Маккаби» на победу похоронил Кори Хиггинс — он слаломным проходом промчался через всю площадку и попал, затем в защите перехватил, потом попал трёху. Незадолго до этого за пятый фол отправился отдыхать Скотти Уилбекин, и попытки израильской команды отыграться были уже что мёртвому припарка. То есть теоретические шансы у Спахии были, но они отчаянно стремились к нулю с каждым ударом мячом в пол.

В результате — 89:86 в пользу ЦСКА. Армейцы не проигрывают «Маккаби с «Финала четырёх» 2014 года. Ну вы помните Тайриза Райса и тот перехват. Ладно, кто старое помянет… Уже послезавтра ЦСКА примет дома турецкую «Дарушшафаку». Там в этом сезоне нет ни Уилбекина, ни Блатта, но это всё равно должно быть интересно — команда набросала 93 очка «Реалу» и обыграла новичка Евролиги «Будучность».