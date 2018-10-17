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20:07 (мск), источник: Р-Спорт

УГМК разгромил «Галатасарай» и выиграл Суперкубок Европы

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Баскетболистки УГМК обыграли турецкий «Галатасарай» в матче за Суперкубок Европы, клуб из Екатеринбурга стал первым в истории трехкратным обладателем этого трофея.

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Источник: РИА "Новости"

Матч, прошедший в среду в Екатеринбурге, завершился победой действующего чемпиона Евролиги УГМК над победителем Кубка Европы «Галатасараем» со счетом 79:40 (22:8, 16:22, 22:6, 19:4).

Самой результативной в составе российского клуба стала Кейла Макбрайд, набравшая 18 очков.

Ранее УГМК выигрывал Суперкубок Европы в 2013-м и 2016-м годах. Одержав победу над «Галатасараем», команда из Екатеринбурга стала рекордсменом по числу побед в турнире, опередив другой российский клуб — подмосковную «Спарту энд К» — на счету которого два трофея.

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