УГМК разгромил «Галатасарай» и выиграл Суперкубок Европы

Матч, прошедший в среду в Екатеринбурге, завершился победой действующего чемпиона Евролиги УГМК над победителем Кубка Европы «Галатасараем» со счетом 79:40 (22:8, 16:22, 22:6, 19:4).

Ранее УГМК выигрывал Суперкубок Европы в 2013-м и 2016-м годах. Одержав победу над «Галатасараем», команда из Екатеринбурга стала рекордсменом по числу побед в турнире, опередив другой российский клуб — подмосковную «Спарту энд К» — на счету которого два трофея.