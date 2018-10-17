Минские «Цмокi» победили на старте Кубка ФИБА-Европа
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победно стартовали в первом групповом этапе розыгрыша Кубка
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победно стартовали в первом групповом этапе розыгрыша Кубка
В первом туре соревнований группы В чемпионы Беларуси сегодня принимали на своей площадке бельгийский клуб «Монс-Эно» и выиграли со счетом 89:82 (19:19, 23:20, 31:24, 16:19).
В следующем матче 24 октября минские «драконы» сыграют на выезде с болгарским «Балканом», который сегодня встречается в гостях с кипрским АЕКом.
По итогам первого этапа в следующий выйдут по две лучшие команды из 8 групп. На второй групповой стадии к ним присоединятся 8 клубов из Лиги чемпионов.
Подопечные Александра Крутикова начинали еврокубковый сезон в квалификации Лиги чемпионов, но уступили по сумме двух встреч польскому клубу «Торунь» — 61:87 (в гостях) и 90:73 (дома). После этого «Цмокi» неудачно стартовали в Единой лиге ВТБ, проиграв у себя дома еще одной польской команде — «Зелена Гура» (71:88), а также казахстанской «Астане» (86:93). В третьем подряд домашнем поединке «банковского» турнира минчане 20 октября примут «Нижний Новгород».