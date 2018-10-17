Минские «Цмокi» победили на старте Кубка ФИБА-Европа

В первом туре соревнований группы В чемпионы Беларуси сегодня принимали на своей площадке бельгийский клуб «Монс-Эно» и выиграли со счетом 89:82 (19:19, 23:20, 31:24, 16:19).

В следующем матче 24 октября минские «драконы» сыграют на выезде с болгарским «Балканом», который сегодня встречается в гостях с кипрским АЕКом.

По итогам первого этапа в следующий выйдут по две лучшие команды из 8 групп. На второй групповой стадии к ним присоединятся 8 клубов из Лиги чемпионов.