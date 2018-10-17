Баскетболисты «Химок» проиграли «Фенербахче» в матче Евролиги
ТАСС, 17 октября. Стамбульский баскетбольный клуб «Фенербахче» обыграл подмосковные «Химки» со счетом 91:85 в домашнем матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги.
ТАСС, 17 октября. Стамбульский баскетбольный клуб «Фенербахче» обыграл подмосковные «Химки» со счетом 91:85 в домашнем матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед (26 очков).
«Химки» потерпели второе поражение подряд и являются одной из четырех команд, которые не одержали ни одной победы. «Фенербахче» записал на свой счет вторую победу подряд и со стопроцентным показателем входит в лидирующую группу турнирной таблицы.
В следующем матче «Химки» 19 октября дома примут турецкий «Анадолу Эфес», «Фенербахче» на выезде встретится с литовским «Жальгирисом».