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17 октября, источник: ТАСС

Баскетболисты «Химок» проиграли «Фенербахче» в матче Евролиги

ТАСС, 17 октября. Стамбульский баскетбольный клуб «Фенербахче» обыграл подмосковные «Химки» со счетом 91:85 в домашнем матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед (26 очков).

«Химки» потерпели второе поражение подряд и являются одной из четырех команд, которые не одержали ни одной победы. «Фенербахче» записал на свой счет вторую победу подряд и со стопроцентным показателем входит в лидирующую группу турнирной таблицы.

В следующем матче «Химки» 19 октября дома примут турецкий «Анадолу Эфес», «Фенербахче» на выезде встретится с литовским «Жальгирисом».

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