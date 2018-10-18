Слишком буднично: «Локомотив» разнёс «Тофаш»

Источник: twitter.com/lokobasket

«Локомотив-Кубань» побеждает уже в третьем подряд матче в Еврокубке, и кажется, что не прикладывает для этого сверхусилий. Вопрос сейчас не в том, выйдут ли краснодарцы из группы, и даже не в том, с какого места они пройдут дальше. Очевидно, что с первого. Вопрос лишь в том, проиграют ли красно-зелёные хотя бы один матч. Памятуя о прошлом сезоне, возможно, и стоило бы. Но сейчас не об этом.

«Тофаш» смог выстоять в Краснодаре всего полматча. Несмотря на всю незвёздность турецкой команды и её неопытность — «Тофаш» играет в Еврокубке всего второй сезон, — она действительно опасна и готова покарать за любую недооценку.

Даже если смотреть на прошлый сезон, то становится понятно, что именно отсутствие опыта сыграло с турками злую шутку и уже на финишной прямой первого раунда не позволило пройти дальше. Тем не менее, команды из Бурсы подарила Казани Пиеррию Хенри (кто ещё не выписал ему комплименты?) и очень качественного форварда Рэймара Моргана, а Подмосковью — Тони Крокера. Вот и в этом году «Тофаш» находится на низком старте и готов в любой момент взорваться. В Краснодаре не получилось, и вот почему.

«Локо» не просто доминирует на подборе. «Локо» не даёт играть сопернику

За полтора сезона работы Саши Обрадовича на посту главного тренера «Локомотива» мы уже более-менее привыкли к тому, что его команда доминирует на подборе. В прошлом году из таких доминирующих клубов была только «Бавария». В этом их больше (тут и «Црвена Звезда», и «Цедевита», и, кстати, «Зенит» с УНИКСом), но краснодарцев на общем фоне выделяет другое — они, может, подбирают меньше некоторых клубов, но в матчах с ними соперники берут ещё меньше.

Если посмотреть на статистику отскокам соперников, то можно увидеть, что только УНИКС более-менее пытается соответствовать «Локо», все остальные — далеко позади. На третьем месте идёт «Уникаха», и разница с красно-зелёными у испанцев аж в три подбора в среднем за матч — это очень много. И это одна из ключевых деталей, которые выгодно выделяют кубанцев на фоне остальных лидеров.

«Локо» слишком атлетичен. У не-топовой команды почти нет шансов

Отличный пример — матч с «Тофашем». Турки играли очень прилично, и если бы напротив был не «Локомотив», то, скорее всего, уехали бы с победой. Но им противостояли краснодарцы, и тут почти не было шансов. В середине третьей четверти у гостей резко закончились силы, и разрыв стал расти на глазах: сначала рывок 13:2, затем 9:0…

Здесь особенно стоит отметить Кулагина и Фридзона. У Димы был не самый лучший матч с УНИКСом в Единой лиге ВТБ, и ему жизненно важно вновь почувствовать уверенность. В третьей четверти она из Кулагина так и вылетала наружу. Ну и Фридзон — господин стабильность. Кажется, в 33 жизнь у Виталия только начинается.

«Локо» убил «Тофаш» издали

Чёрт, вы это видели? Прописью: восемь из десяти трёшек залетели в цель. Никто в составе «Локо» не промахнулся более одного раза. По разу промазали Райт и Хвостов, но за всех отработал Фридзон — у вице-капитана три из трёх.