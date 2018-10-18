ЦСКА победил «Дарюшшафаку» в матче баскетбольной Евролиги

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи в составе ЦСКА стал Кори Хиггинс, у гостей — Рэй Маккаллум (оба — по 14 очков).

ЦСКА одержал третью победу и вышел на первое место в турнирной таблице. Второе место занимает турецкий «Фенербахче», третье — греческий «Олимпиакос». «Дарюшшафака» в трех матчах одержала одну победу и потерпела два поражения, турецкий клуб идет 12-м.