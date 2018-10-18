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18 октября, источник: ТАСС

ЦСКА победил «Дарюшшафаку» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 18 октября. Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецкой «Дарюшшафакой» со счетом 80:75 в домашнем матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи в составе ЦСКА стал Кори Хиггинс, у гостей — Рэй Маккаллум (оба — по 14 очков).

ЦСКА одержал третью победу и вышел на первое место в турнирной таблице. Второе место занимает турецкий «Фенербахче», третье — греческий «Олимпиакос». «Дарюшшафака» в трех матчах одержала одну победу и потерпела два поражения, турецкий клуб идет 12-м.

В следующем туре ЦСКА 26 октября сыграет в гостях с испанским клубом «Гран-Канария», в тот же день «Дарюшшафака» примет «Барселону».

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