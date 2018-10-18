Стопроцентные армейцы. ЦСКА продолжает побеждать

Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА (Россия) — Дарюшафака (Турция) — 79:75 (19:17, 12:21, 26:10, 22:27)

ЦСКА (Россия): Антонов (0), Курбанов (13), Хантер (6), Хэкетт (4), Де Коло (10); Хиггинс (14), Родригес (10), Питерс (9), Хайнс (8), Клайберн (4), Воронцевич (0), Ухов (0).

Дарюшафака (Турция): Пейнерс (9), Эванс (4), Огюз (0), Маккаллум (14), Кидд (15); Эрик (15), Браун (9), Диблер (7), Байгюл (2), Демир (0), Оздемироглу (0), Озмирак (0).

Судьи: Белошевич (Сербия), Хименес (Испания), Майкич (Словения).

18 октября: Москва. Арена «Мегаспорт». 4712 зрителей.

Антон Бабошин из Москвы

В третьем туре регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА, для которого это был четвертый матч за последние восемь дней, принимал турецкую «Дарюшафаку». Главный клубный турнир Старого Света не дает участникам времени на раскачку — казалось, всего несколько дней назад мы смотрели за стартовыми играми «регулярки».

ЦСКА с Клайберном, «Дарюшшафака» без Блатта

И между прочим, в двух первых турах стопроцентный показатель побед сохранили всего четыре клуба — все это гранды нынешней Евролиги и чемпионы последних лет. Мадридский «Реал», «Фенербахче», «Олимпиакос» и, конечно, ЦСКА. Армейцы вслед за уверенной победой над «Барселоной» уже на текущей неделе в непростом матче обыграли в Тель-Авиве «Маккаби». А ведь между этими двумя встречами вместилась еще встреча с «Нижним Новгородом» во внутреннем чемпионате, также оказавшаяся не подарком.

На первый взгляд, предматчевые расклады особых секретов не таили. С одной стороны площадки — европейский топ-клуб, год за годом неизменно попадающий в «Финал четырех» Евролиги. А с другой — не самая звездная и не самая богатая даже по турецким меркам команда. Но на самом деле не все так просто. «Дарюшшафака» из последних трех сезонов два провела в Евролиге, и весной 2017-го пошумела в плей-офф. А спустившись в прошлом году в Кубок Европы с ходу взяла трофей. Не последнюю роль в этих успехах стамбульцев сыграл отлично знакомый российским болельщикам тренер Дэвид Блатт.

Летом заслуженный тренер России перебрался в «Олимпиакос», да и состав «Дарюшшафаки» заметно изменился — в клуб пришли сразу несколько хороших легионеров, в том числе американцев с опытом игры в НБА. Эванс, Макколум, известный в России по выступлениям за «Химки» Браун, латвиец Пейнерис. Состав у «Дарюшшафаки» неплохой даже по меркам Евролиги. Между прочим, пример отличной работы скаутов стамбульцев второй сезон перед глазами у тех, кто следит за ЦСКА. Уилл Клайберн стал заметным игроком в Европе именно в «Дарюшшафаке». И это была его первая официальная встреча с бывшей командой в качестве игрока ЦСКА.

Армейское гостеприимство

Конечно, такое количество матчей, проводимых ЦСКА в сжатые сроки, не могло не сказаться на этой игре. И на антураже — если встреча с «Барселоной» прошла при аншлаге, то теперь зрителей собралось вдвое меньше. И на том, что происходило на площадке. Штаб армейцев во главе с Димитрисом Итудисом выставил с первых минут такое сочетание — Де Коло, Хэкетт, Курбанов, Антонов, Хантер. А некоторых игроков основы, таких как Хайнс, Хиггинс и тот же Клайберн, пришлось ждать на паркете до конца первой четверти.

По ходу которой обе команды предпочитали не форсировать темп, что не удивительно, и больше внимания уделять обороне. У ЦСКА довольно быстро четыре очка набрал Де Коло, но настоящим героем первых минут стал Курбанов — Никита забил единственную для армейцев за 10 минут «треху», а ближе к концу четверти выдал небольшое соло, добравшись до отметки в 11 набранных очков.

Вторую «трешку» хозяев забросил в начале второй четверти Родригес, но вот затем в атаке ЦСКА обозначились явные проблемы. Армейцы никак не могли начать стабильно попадать, причем как из не слишком удобных ситуаций, так и открытые броски — за оставшееся до перерыва время красно-синие смазали восемь «трех» и набрали всего 9 очков. Это не могло не отразиться на табло — после выхода Пейнериса «один в ноль» отрыв «Дарюшшафаки» достиг семи очков и удержался на этой отметке до перерыва. Еще две цифры — за первую половину игроки ЦСКА не сделали ни одного перехвата и отдали всего четыре результативных передачи.

Переворот за восемь минут

Впрочем, для баскетбола семь очков, и даже девять, до которых гости добирались в начале третьей 10-минутки — не перевес. Армейцы и их штаб прекрасно знали, в чем нужно прибавить во второй половине. И начали воплощать это в жизнь с первых секунд. Оборона красно-синих заработала слаженнее и внимательнее, заметно убавив количество шансов у соперника. Начал раз за разом набирать очки Хиггинс, наконец-то попал две «трешки» Питерс. И вот уже после броска Родригеса ЦСКА вновь вышел вперед, а вскоре преимущество армейцев достигло пяти, а к сирене — и девяти очков. Всего за восемь минут команда Итудиса перевернула ситуацию с ног на голову.

Сразу после начала заключительной четверти отрыв хозяев впервые за вечер стал двузначным. И это уже был задел, упускать который ЦСКА не имел права. Хотя без приключений не обошлось и тут — на протяжении пяти минут армейцы держали соперника на расстоянии в 11−12 очков усилиями Хайнса и Клайберна, но затем «Дарюшшафака», используя вторые шансы, за минуту набрала шесть безответных очков, и ситуация сразу же перестала быть спокойной.