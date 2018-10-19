УГМК — обладатель Суперкубка Европы

Источник: Спорт-Экспресс

В борьбе за Суперкубок действующий чемпион Евролиги расправился на домашнем паркете с обладателем Кубка Европы турецким «Галатасараем» — 79:40. Ранее этот трофей доставался екатеринбургской команде в 2013 и 2016 годах.

По сути, УГМК провел свой первый матч полным составом. На отладку командных взаимодействий с вновь прибывшими баскетболистками у тренерского штаба УГМК было всего несколько дней. И с поставленной задачей «лисицы» в итоге справились.

Несмотря на фееричное начало, в котором хозяйки паркета добились пятикратного преимущества в счете, ближе к большому перерыву табло зафиксировало лишь 8-очковый перевес УГМК — 38:30. Но наставник уральской команды Мигель Мендес нашел нужные слова для своих подопечных. И вторую половину хозяйки выиграли с ошеломительным преимуществом в 31 очко — 41:10.

— Мы довольны победой и результатом, но еще больше я доволен нашей командной игрой, — отметил наставник УГМК Мигель Мендес. — У нас было 27 результативных передач, на прошлой игре было 35, а это говорит о здорово налаженных командных взаимодействиях. Мы хорошо двигали мяч, попадали, наладили внутренние связи. У Евгении Беляковой возникли небольшие проблемы с ногой, Раиса Мусина чуть подвернула голеностоп. Но мы доказали всем, что играем в хороший баскетбол, у нас не просто талантливая команда, мы выходили и бились в каждом отрезке.