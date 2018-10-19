Цена секунды. «Химки» потерпели третье поражение

Источник: Спорт-Экспресс

Химки — Анадолу Эфес — 84:85 (21:18, 16:27, 18:22, 29:18)

«Химки» (Россия): Крокер (13), Гилл (15), Микки (12), Бост (6), Швед (25); Дженкинс (7), Маркович (3), М. Томас (3), Губанов (0), Моня (0).

«Анадолу Эфес» (Турция): Болбай (9), Морман (12), Пляйсс (6), Ларкин (4), Симон (11); Бобуа (26), Данстон (9), Мотум (8).

Судьи: Белошевич (Сербия), Хименес (Испания), Майкич (Словения).

19 октября. Мытищи. «Арена Мытищи».

Антон Бабошин из Мытищ

Календарь регулярного чемпионата Евролиги суров, и скидок никому из 16 участников не делает — уже на второй неделе команды проводят сдвоенные туры, между которыми еще должен уместиться перелет, а у кого-то и два. При этом «Химкам», например, пришлось особенно несладко. Ведь в соперники по двум стартовым турам им достались настоящие гранды европейского баскетбола — «Олимпиакос» и «Фенербахче». Подмосковный клуб сражался, особенно упорно — в Стамбуле, но счет победам открыть не смог. И потому возлагал особые надежды на вторую в сезоне домашнюю игру.

Приезжайте к нам в Мытищи

За прошедший год Евролига прочно обжилась в Мытищах, где «Химки» проводят домашние игры самого престижного европейского клубного турнира. Прошлой осенью по этому поводу было много вопросов, опасений, настороженности. Но уже с первых матчей стало видно, что проведенная руководством клуба работа не пропала зря, и болельщики даже на совершенно новом месте охотно пошли на баскетбол.

Для этого им создали все условия — яркие предматчевые шоу, развлечения в фойе арены перед игрой, питание на любой вкус, выступления известных музыкантов. С самого начала среди зрителей было много семей с детьми, которыми тоже есть, чем здесь заняться. Ну и главное, конечно — возможность увидеть в деле лучшие команды и лучший баскетбол в Европе. На паркете «Арены Мытищи» зрители увидели уже немало красивых, драматичных, захватывающих моментов.

Ничего удивительного, что в матче открытия нового сезона в Подмосковье был аншлаг. Впрочем, развлечения и концерты — это отлично, но для болельщиков на первом месте — спортивные результаты. Поэтому «Химкам» для полноты картины нужно начать побеждать. Хотя было понятно, что сделать это в матче с «Эфесом» будет непросто. Турецкий клуб стал одним из главных неудачников прошлого сезона. После чего стамбульцы летом потратили немало денег и обновили состав больше чем наполовину. Например, одним из новичков стал Андерсон, еще год назад игравший в основе «Химок». Стоит отметить и вернувшегося в Европу из НБА Ларкина, и французского снайпера Бобуа, и немецкого гиганта Пляйсса.

Опять 45

«Химки», впрочем, тоже хорошо поработали на ниве селекции — из пяти игроков стартовой пятерки трое оказались новичками. Компанию Шведу и Гиллу составили Бост, Крокер и Мики. Приобретения позволили подмосковной команде увеличить длину скамейки, не слишком меняя уже сложившегося рисунка игры команды.

Ну и, конечно, главным живописцем здесь остался Швед. За первые два тура он набрал 60 очков — превосходный показатель. Но как не раз повторял сам игрок, личные достижения не имеют приоритета над командными, а с этим пока непросто. И еще один момент — на старте сезона у желто-синих не ладится в обороне. В первых двух встречах они пропускали в среднем по 90 очков, это много. И матч с «Эфесом» должен был показать, какие ответы найдены на эти вопросы.

С первых минут на паркете шла бойкая и достаточно бесшабашная игра с обеих сторон. Солидного перевеса добиться не удавалось никому. «Химки» нынешнего образца — очень бросающая команда, в которой попасть издали может каждый. И это в первой четверти доказал реализовавший три «трешки» Крокер. Кроме него, к большому перерыву точными бросками из-за дуги отметились Бост, Дженкинс, Томас и, конечно, Швед. Но вот с обороной во второй четверти снова обнаружились проблемы — выйдя на площадку с преимуществом «+3», «Химки» к перерыву «горели» «-8», так и не сумев уйти от роковой отметки в 45 пропущенных очков. У «Эфеса» усердствовал Бобуа, неважно проведший предыдущие игры.

Львиный прыжок Шведа

Что делать после перерыва «Химкам», в целом было понятно. Как именно, предстояло увидеть. Тон третьей четверти задал быстрый отрыв и красивый данк Гилла в высоком прыжке, после чего хозяева бросились в погоню. И после еще одного дальнего попадания Шведа вскоре оказались на расстоянии атаки от соперника. Вот только трудности в обороне никуда не пропали. Моэрман, Симон и их партнеры продолжали стабильно набирать очки. И стоило сбиться прицелу «дальнобойщиков» «Химок», как отставание стало двузначным, а к началу последней 10-минутки достигло 12 очков.

Концентрированную грусть зрителей разбавил двумя «трешками» Швед, который выглядел в эти минуты словно лев, вырвавшийся из клетки. Он вышел на «проектную мощность», перевалив рубеж в 20 набранных очков. И уже через три с половиной минуты его усилиями от преимущества хозяев не осталось ничего. Стало понятно, что нас ждет концовка, в которой многое решат удача и нервы.