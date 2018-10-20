Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Нижнему Новгороду» в Единой лиге ВТБ

Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Филадельфия Флайерз0
Нью-Джерси Дэвилз1
Хоккей. НХЛ
1-й период
Каролина Харрикейнз0
Колорадо Эвеланш0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Хаддерсфилд0
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Шальке-040
Вердер1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вильярреал0
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Генгам
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Монако
Футбол. Зарубежный
21:30
Удинезе
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Севилья
Хоккей. НХЛ
22:30
Лос-Анджелес Кингз
Баффало Сэйбрз
Футбол. Зарубежный
18:00
ПСЖ5
Амьен0
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег Джетс
Аризона Койотс
Футбол. Зарубежный
17:15
Валенсия1
Леганес1
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь1
Динамо Р2
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак4
Слован1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Сочи4
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-20
СКА-Хабаровск1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика1
Краснодар-24
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут0
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кардифф Сити4
Фулхэм2
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити5
Бернли0
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед0
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед0
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс0
Уотфорд2
Футбол. Зарубежный
17:00
Ворскла0
Динамо К1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа0
Рубин0
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер2
Ганновер-962
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт0
Боруссия Д4
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург0
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург1
Бавария3
Футбол. Зарубежный
16:30
Нюрнберг1
Хоффенхайм3
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел0
Тамбов0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки2
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Ротор1
Мордовия1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород1
Армавир0
Футбол. Зарубежный
16:00
Рома0
СПАЛ2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник0
Луч0
Хоккей. НХЛ
21.10
Торонто Мэйпл Ливз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
21.10
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
21.10
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
21.10
Коламбус Блю Джэкетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. КХЛ
14:30
ТракторОТ2
Авангард1
Футбол. Первый дивизион
14:30
Спартак-20
Чертаново2
Футбол. Зарубежный
14:30
Челси2
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал1
Крылья Советов1
Футбол. Зарубежный
14:00
Мариуполь3
Заря Лг2
Футбол. Зарубежный
14:00
Реал1
Леванте2
Хоккей. НХЛ
21.10
Миннесота Уайлд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь6
Динамо Мн0
Хоккей. НХЛ
21.10
Ванкувер Кэнакс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
21.10
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
21.10
Эдмонтон Ойлерз
Нэшвилл Предаторз
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург0
Енисей0
Хоккей. НХЛ
21.10
Сан-Хосе Шаркс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь2
Нефтехимик4
Все события
Фоторепортажи
26Россия победила Турцию
24Чудо-гол Хеведеса в матче ЦСКА — «Локомотив»
19:04 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Нижнему Новгороду» в Единой лиге ВТБ

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели третье поражение подряд в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В третьей домашней игре «драконы» встречались сегодня с «Нижним Новгородом» и проиграли с результатом 78:87.

До этого подопечные Александра Крутикова уступили казахстанской «Астане» — 86:93. Только в первой польскому клубу — «Зелена Гура» — 71:88.

Следующий матч «банковского» турнира минчане также проведут дома — 27 октября против баскетболистов красноярского «Енисея».

 Гороскоп на неделю с 22 по 28 октября
Вячеслав Добрынин экстренно госпитализирован
Каррера: Мне надо убедить Федуна, чтобы он поверил в меня
«Рубин» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей
Денис Черышев не смог доиграть матч чемпионата Испании
Жозе Моуринью прокомментировал потасовку с тренером «Челси»
8 суперзвезд биатлона, которых будет не хватать в новом сезоне
«Манчестер Сити» забил пять мячей в матче чемпионата Англии
«Ювентус» принимает «Дженоа» с Кришито (видеотрансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь