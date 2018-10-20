Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Нижнему Новгороду» в Единой лиге ВТБ
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели третье поражение подряд в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели третье поражение подряд в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В третьей домашней игре «драконы» встречались сегодня с «Нижним Новгородом» и проиграли с результатом 78:87.
До этого подопечные Александра Крутикова уступили казахстанской «Астане» — 86:93. Только в первой польскому клубу — «Зелена Гура» — 71:88.
Следующий матч «банковского» турнира минчане также проведут дома — 27 октября против баскетболистов красноярского «Енисея».