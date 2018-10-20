УНИКС выиграл третий матч подряд на старте Единой лиги ВТБ

Матч в Казани завершился со счетом 86:66 (20:23, 21:14, 20:13, 25:16) в пользу хозяев, которые одержали третью победу подряд на старте турнира. Самым результативным игроком встречи стал Джамар Смит из УНИКСа, который набрал 20 очков.