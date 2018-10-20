УНИКС выиграл третий матч подряд на старте Единой лиги ВТБ
КАЗАНЬ, 20 окт — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли польский клуб «Зелёна-Гура» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ.
КАЗАНЬ, 20 окт — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли польский клуб «Зелёна-Гура» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ.
Матч в Казани завершился со счетом 86:66 (20:23, 21:14, 20:13, 25:16) в пользу хозяев, которые одержали третью победу подряд на старте турнира. Самым результативным игроком встречи стал Джамар Смит из УНИКСа, который набрал 20 очков.
Следующий матч в Единой лиге ВТБ УНИКС проведет 28 октября на выезде с подмосковными «Химками». «Зелёна-Гура» 29 октября примет казахстанскую «Астану».