Показали, кто тут Бост. «Химки» выиграли без Шведа и Гилла
«Парма» отчаянно сопротивлялась, но её хватило на три с половиной четверти.
«Парма» отчаянно сопротивлялась, но её хватило на три с половиной четверти.
«Химки» приехали в Пермь без Алексея Шведа и Энтони Гилла. Можно относиться к этому
Но дело происходит в начале этого сезона, и не полетели лишь двое лидеров. Вряд ли дело в статусе соперника — пермяки давно и успешно снимают скальпы с тех, кто их недооценивает. Просто ситуация, в которую попал Барцокас, не позволяет ему расточительно пользоваться любимым оружием под названием Швед. Грек сам себя загнал в этот капкан, но это уже совсем другая история.
Пока же ему нужно было обыгрывать «Парму» на выезде. Шанс хозяев заключался в том, чтобы перебегать более именитого оппонента и, возможно, преобразовать кинетическую энергию трибун, которые в Перми всегда горячи, во
Игра взорвалась в конце первой четверти. Матч был вялотекущим, но попадание с сиреной Коди Джастиса вывело пермяков вперёд и позволило Барцокасу метнуть пару молний в перерыве. Они пришлись в цель, потому что уже в начале второй четверти химчане на четыре долгих минуты засушили нападение «Пармы» так, что та не набрала ни очка. Сами же гости рванули 13:0 и готовились помахать Мазурсу ручкой.
Но это было лишь кажущееся доминирование. Пермяки попали три трёшки за полторы минуты и были таковы. «Химки» отправились на перерыв лишь при «+3», и это можно было считать неудачей:
А вот в третьей четверти подмосковная команда куда энергичнее заиграла в защите. Особенно это касается Петра Губанова, длинные руки которого ещё долго будут сниться пермским игрокам. Они буквально магнитили мяч! На другой половине паркета гости
Пермяки, конечно, боевиты, и химчан в середине последней четверти догнали — шесть очков преимущества мгновенно превратились в одно очко отставания. Но «Парма» так выдыхалась в нападении, что резкое увеличение скоростей «Химок» в атаке обернулись для хозяев тремя нокдаунами — издали три «бомбы» прилетели от Боста и Крокера.
Для «Химок» дело было оставалось малым — не разбазарить «+11» за две минуты. Команда Барцокаса справилась, хотя несколько раз нервишки подрагивали: Губанов получил фол за симуляцию, Бост тут же схватил «технарь», Джастис залепил издали так, что сам не понял, как попал. К сожалению для местных болельщиков, этого оказалось мало.
70:80 —победа за «Химками», которые смогли остаться непобеждёнными в Единой лиге без помощи Алексея Шведа и Энтони Гилла. Теперь у
Что же до пресловутой шведозависимости, то разговоры о ней, видимо, никуда не денутся. В отсутствие защитника Барцокас нервничает, и сложно это не заметить. Видимо, для этого и нужен был Ди Бост —