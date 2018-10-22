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20:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Показали, кто тут Бост. «Химки» выиграли без Шведа и Гилла

«Парма» отчаянно сопротивлялась, но её хватило на три с половиной четверти.

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«Химки» приехали в Пермь без Алексея Шведа и Энтони Гилла. Можно относиться к этому по-разному, но прямо сейчас жёлто-синие в очень тяжёлом положении: они трижды кряду проиграли на старте Евролиги, только что закончили «двойную» неделю, пропустили «гейм-виннер» от Балбая дома, через пару дней должны будут играть в Италии и проч. и проч. Если бы дело происходило в конце прошлого сезона, то химчане отправили бы на Урал молодёжку. Исходя и из физического состояния, и из психологического в том числе.

Но дело происходит в начале этого сезона, и не полетели лишь двое лидеров. Вряд ли дело в статусе соперника — пермяки давно и успешно снимают скальпы с тех, кто их недооценивает. Просто ситуация, в которую попал Барцокас, не позволяет ему расточительно пользоваться любимым оружием под названием Швед. Грек сам себя загнал в этот капкан, но это уже совсем другая история.

Пока же ему нужно было обыгрывать «Парму» на выезде. Шанс хозяев заключался в том, чтобы перебегать более именитого оппонента и, возможно, преобразовать кинетическую энергию трибун, которые в Перми всегда горячи, во что-то осязаемое. «Химкам» же нужно было не поддаться панике после неудачного старта в Евролиге и показать всем, что шведозависимость — это про журналистов, завистников, хейтеров и вообще кого угодно, но только не про команду из Подмосковья.

Игра взорвалась в конце первой четверти. Матч был вялотекущим, но попадание с сиреной Коди Джастиса вывело пермяков вперёд и позволило Барцокасу метнуть пару молний в перерыве. Они пришлись в цель, потому что уже в начале второй четверти химчане на четыре долгих минуты засушили нападение «Пармы» так, что та не набрала ни очка. Сами же гости рванули 13:0 и готовились помахать Мазурсу ручкой.

Но это было лишь кажущееся доминирование. Пермяки попали три трёшки за полторы минуты и были таковы. «Химки» отправились на перерыв лишь при «+3», и это можно было считать неудачей: жёлто-синие гораздо меньше теряли (три потери против восьми у «Пармы») и куда чаще перехватывали (семь «стилов» против одного-единственного у хозяев). Даже при равенстве в остальных статистических показателях «Химки» не должны были так рачительно использовать соотношение потерь и перехватов.

А вот в третьей четверти подмосковная команда куда энергичнее заиграла в защите. Особенно это касается Петра Губанова, длинные руки которого ещё долго будут сниться пермским игрокам. Они буквально магнитили мяч! На другой половине паркета гости мало-помалу наращивали преимущество: то Вяльцева оставят открытым, то Зайцев воспользуется одиночеством на дуге, то Мики протолкнёт мяч в кольцо. Иногда, правда, форвард забывал своего игрока в защите (с дебютом, Григорий!), но в общем и целом оборона «Химок» была близка к идеальной — «Парма» набрала за четверть 11 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пермяки, конечно, боевиты, и химчан в середине последней четверти догнали — шесть очков преимущества мгновенно превратились в одно очко отставания. Но «Парма» так выдыхалась в нападении, что резкое увеличение скоростей «Химок» в атаке обернулись для хозяев тремя нокдаунами — издали три «бомбы» прилетели от Боста и Крокера.

Для «Химок» дело было оставалось малым — не разбазарить «+11» за две минуты. Команда Барцокаса справилась, хотя несколько раз нервишки подрагивали: Губанов получил фол за симуляцию, Бост тут же схватил «технарь», Джастис залепил издали так, что сам не понял, как попал. К сожалению для местных болельщиков, этого оказалось мало.

70:80 —победа за «Химками», которые смогли остаться непобеждёнными в Единой лиге без помощи Алексея Шведа и Энтони Гилла. Теперь у жёлто-синих задача посложнее — обыграть на выезде шикарно начавший сезон «Милан» и добыть уже наконец первую победу в Евролиге. Матч уже 25 октября.

Что же до пресловутой шведозависимости, то разговоры о ней, видимо, никуда не денутся. В отсутствие защитника Барцокас нервничает, и сложно это не заметить. Видимо, для этого и нужен был Ди Бост — американско-болгарский «малыш» пока полностью оправдывает выписанные ему висты и в отсутствие лидеров может тащить игру на себе. Вопрос только в том, что с ним происходит в минуты, когда на паркете появляется Алексей Швед.

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