Показали, кто тут Бост. «Химки» выиграли без Шведа и Гилла

«Химки» приехали в Пермь без Алексея Шведа и Энтони Гилла. Можно относиться к этому по-разному, но прямо сейчас жёлто-синие в очень тяжёлом положении: они трижды кряду проиграли на старте Евролиги, только что закончили «двойную» неделю, пропустили «гейм-виннер» от Балбая дома, через пару дней должны будут играть в Италии и проч. и проч. Если бы дело происходило в конце прошлого сезона, то химчане отправили бы на Урал молодёжку. Исходя и из физического состояния, и из психологического в том числе.

Но дело происходит в начале этого сезона, и не полетели лишь двое лидеров. Вряд ли дело в статусе соперника — пермяки давно и успешно снимают скальпы с тех, кто их недооценивает. Просто ситуация, в которую попал Барцокас, не позволяет ему расточительно пользоваться любимым оружием под названием Швед. Грек сам себя загнал в этот капкан, но это уже совсем другая история.

Пока же ему нужно было обыгрывать «Парму» на выезде. Шанс хозяев заключался в том, чтобы перебегать более именитого оппонента и, возможно, преобразовать кинетическую энергию трибун, которые в Перми всегда горячи, во что-то осязаемое. «Химкам» же нужно было не поддаться панике после неудачного старта в Евролиге и показать всем, что шведозависимость — это про журналистов, завистников, хейтеров и вообще кого угодно, но только не про команду из Подмосковья.

Игра взорвалась в конце первой четверти. Матч был вялотекущим, но попадание с сиреной Коди Джастиса вывело пермяков вперёд и позволило Барцокасу метнуть пару молний в перерыве. Они пришлись в цель, потому что уже в начале второй четверти химчане на четыре долгих минуты засушили нападение «Пармы» так, что та не набрала ни очка. Сами же гости рванули 13:0 и готовились помахать Мазурсу ручкой.

Но это было лишь кажущееся доминирование. Пермяки попали три трёшки за полторы минуты и были таковы. «Химки» отправились на перерыв лишь при «+3», и это можно было считать неудачей: жёлто-синие гораздо меньше теряли (три потери против восьми у «Пармы») и куда чаще перехватывали (семь «стилов» против одного-единственного у хозяев). Даже при равенстве в остальных статистических показателях «Химки» не должны были так рачительно использовать соотношение потерь и перехватов.

А вот в третьей четверти подмосковная команда куда энергичнее заиграла в защите. Особенно это касается Петра Губанова, длинные руки которого ещё долго будут сниться пермским игрокам. Они буквально магнитили мяч! На другой половине паркета гости мало-помалу наращивали преимущество: то Вяльцева оставят открытым, то Зайцев воспользуется одиночеством на дуге, то Мики протолкнёт мяч в кольцо. Иногда, правда, форвард забывал своего игрока в защите (с дебютом, Григорий!), но в общем и целом оборона «Химок» была близка к идеальной — «Парма» набрала за четверть 11 очков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BpPZuJKlsCv/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BpPZuJKlsCv/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/vtbleague/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Единая Лига ВТБ | VTB League</a> (@vtbleague) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-22T15:38:05+00:00">22 Окт 2018 в 8:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пермяки, конечно, боевиты, и химчан в середине последней четверти догнали — шесть очков преимущества мгновенно превратились в одно очко отставания. Но «Парма» так выдыхалась в нападении, что резкое увеличение скоростей «Химок» в атаке обернулись для хозяев тремя нокдаунами — издали три «бомбы» прилетели от Боста и Крокера.

Для «Химок» дело было оставалось малым — не разбазарить «+11» за две минуты. Команда Барцокаса справилась, хотя несколько раз нервишки подрагивали: Губанов получил фол за симуляцию, Бост тут же схватил «технарь», Джастис залепил издали так, что сам не понял, как попал. К сожалению для местных болельщиков, этого оказалось мало.

70:80 —победа за «Химками», которые смогли остаться непобеждёнными в Единой лиге без помощи Алексея Шведа и Энтони Гилла. Теперь у жёлто-синих задача посложнее — обыграть на выезде шикарно начавший сезон «Милан» и добыть уже наконец первую победу в Евролиге. Матч уже 25 октября.